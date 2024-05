Soltanto qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità di osservare delle prime immagini nelle quali è apparso un dispositivo indossabile Samsung ancora inedito: il Galaxy Watch Ultra.

Trattandosi di uno smartwatch del tutto nuovo le informazioni effettive sono ancora poche e quanto fino ad ora emerso fa riferimento esclusivamente al design e a quello che sarà il vero nome del dispositivo.

Inizialmente tutte le fonti hanno identificato lo smartwatch con il nome Galaxy Watch Ultra ma non sono mancate le smentite. Secondo alcune voci, infatti, il dispositivo sarebbe stato chiamato Samsung Galaxy Watch X ma oggi l’emergere di alcune certificazioni conferma il nome “Ultra”.

Samsung Galaxy Watch sarà Ultra: confermato il nome del nuovo indossabile

A confermare l’esistenza del dispositivo e il suo nome è una certificazione TDRA nella quale appare esplicitamente la denominazione Samsung Galaxy Watch Ultra.

Non conosciamo ancora le particolarità dello smartwatch pensato da Samsung ma le immagini ci offrono una panoramica abbastanza completa del presunto design. Impossibile non cogliere una certa somiglianza al dispositivo Ultra di Apple, da cui differisce per la presenza di un quadrante di forma circolare inserito all’interno di una cornice quadrata con angoli arrotondati. Sul lato è possibile notare la presenza di tre pulsanti, uno dei quali probabilmente destinato a favorire l’accesso ad alcune funzioni prestabilite ma ancora sconosciute.

Alcune indicazioni riguardo la capacità della batteria si rivelano interessanti: si presume, infatti, che lo smartwatch sarà in grado di garantire fino a 100 ore di autonomia grazie alla presenza di una batteria da 600 mAh.

Le funzioni previste sono ancora sconosciute ma è molto probabile la presenza di nuovi sensori dedicati alla misurazione di parametri vitali come il livello di glucosio presente nel sangue, oltre a quelli già noti e presenti sui dispositivi attualmente in commercio.

Molto probabilmente avremo modo di conoscere il Samsung Galaxy Watch Ultra durante l’evento Galaxy Unpacked del mese di luglio, la cui data è stata recentemente messa in discussione.