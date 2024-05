Tesla Cybertruck: quanto sta vendendo il tanto discusso modello di Elon Musk?

Il Tesla Cybertruck probabilmente è una della auto più discusse del momento, e non solo tra quelle con motorizzazione elettrica. Grazie al suo design bizzarro, spigoloso e futuristico, oltre che alla sua sublima tecnologia, ha generato non solo una grande risonanza mediatica ma anche risultati notevoli all’interno del mercato. I numeri relativi alle vendite nel primo trimestre del 2024, infatti, confermano il perché del tanto ottimismo che circonda questo ormai già rivoluzionario pick-up elettrico.

Nel primo trimestre del 2024, la Tesla ha venduto complessivamente 2.803 unità del Cybertruck. Perché il numero è tanto importante? Si tratta di un tasso impressionante dato che il mercato dei pick-up elettrici è ancora una parte di nicchia e che comunque le vendite dell’auto ad ora sono limitate negli Stati Uniti. Facendo qualche calcolo, la media delle vendite al giorno arriva a 32 veicoli immatricolati. Anche se al suo lancio pareva che non avrebbe avuto tanto successo piuttosto debole, i mesi successivi a gennaio hanno mostrato una crescita costante. A febbraio sono state vendute 925 unità, mentre marzo ha registrato un ulteriore aumento con 1.009 Cybertruck venduti.

Come si posiziona il Cybertruck Tesla nei confronti della concorrenza?

Considerando i diversi modelli di pick-up elettrici acquistabili ed effettuando una classifica, il Tesla Cybertruck si posiziona al secondo posto, superato solo dal Ford F-150 Lightning. Tuttavia, sembra che il competitor principale del Cybertruck sia il Rivian R1T e non il Ford F-150 Lightning. Questa competizione serrata ed agguerrita va ad ampliare e a mettere sotto luce l’interesse crescente per i pick-up elettrici e la forza di Tesla nel mercato, anche in quest’area di nicchia.

Nonostante il prezzo non proprio economico, il Tesla Cybertruck sta attirando una notevole attenzione. Le consegne previste sono già tutte prenotate fino al 2025. Tale elevato livello di prenotazioni mostra la fiducia dei consumatori nel modello Tesla e la curiosittà per quello che appare essere il futuro della mobilità elettrica. Tesla adotta una politica molto rigida riguardo al reselling del Cybertruck. A causa di una clausola severa, la possibilità di rivendere il veicolo è limitata. Finora i proprietari che volevano rivendere il loro Cybertruck dovevano farlo direttamente alla società. Tuttavia, recentemente l’azienda ha rifiutato di riacquistare un veicolo da un proprietario il cui garage non era adatto ad ospitarlo, cosa che fa comprendere quanto siano ristretti.