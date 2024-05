Truffa con messaggio, ecco il testo che vi ruba dati e soldi

Purtroppo tanti utenti stanno continuando a segnalare l’arrivo di una truffa, la quale si sarebbe nascosta sotto un messaggio di posta elettronica.

È bastato poco per mettere in crisi anche coloro che credevano di conoscere ogni tipo di metodo di difesa, siccome l’inganno è ben elaborato. In basso è stato incollato il messaggio proprio come è arrivato a tanti utenti in modo da permettere a tutti di riconoscerlo.

Truffa all’interno della posta elettronica, ecco cosa accade

“Ciao! Spero di non distrarre? Ho 31 anni e ora mi trovo nella tua città, arrivato in viaggio d’affari.

Voglio conoscerti. Il mio nome è Pamella. Sono sposato, ma libero dagli impegni quotidiani per i prossimi giorni.

Sono molto attratto dall’idea di un incontro stravagante con un uomo socievole.

Vorrei scoprire nuove sfaccettature del piacere e organizzare una serata di dissolutezza.

Forse ti piacerebbe unirti o invitare il tuo amico?

Sono pronto a pagare tutte le spese. Creiamo insieme un’esperienza indimenticabile.

Non vedo l’ora della tua risposta!

Questa foto per te! Scrivimi QUI, non voglio essere scoperto“.

Con truffe del genere è davvero facile cascarci, siccome gli utenti ormai credono di essere immuni a tutto. In realtà così non è, dal momento che ogni inganno riesce a mettere in difficoltà anche le persone più esperte.

Secondo le ultime evidenze, questo messaggio sarebbe stato inoltrato più volte anche agli stessi utenti. Molte persone, spesso davvero assidue utilizzatrici di siti di incontri, ci sono cascate perdendo sia i loro dati personali che i loro soldi. Proprio per questo ci sono alcuni consigli da seguire per non cadere nella rete dei truffatori.

Il primo è quello di leggere il testo, spesso scritto in un italiano pessimo come in questo caso. Il secondo invece è quello di leggere l’indirizzo del mittente. Il dominio della mail spesso non appartiene assolutamente a fonti verificate e si possono leggere infatti delle lettere messe alla rinfusa.