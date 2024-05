Lo scorso febbraio, Sky ha deciso di lanciare un nuovo servizio, Sky Mobile. Si tratta di un nuovo operatore telefonico virtuale che offre dei servizi di telefonia mobile in collaborazione con l’operatore telefonico Fastweb.

Il nuovo operatore si è subito distinto proponendo ai propri clienti tre piani tariffari, che si distinguono per il numero di giga e il costo, ma hanno in comune l’utilizzo del 5G.

I tre piani tariffari dell’operatore sono: Sky Mobile, Sky Mobile Full e Sky Mobile Maxi. Il primo offre minuti illimitati in Italia e all’estero, 100 SMS e 150 giga in 5G a soli 7,95 euro al mese. Il secondo, invece, propone minuti illimitati in Italia all’estero, 100 SMS e 200 giga in 5G a soli 9,95 euro al mese. Mentre l’ultimo prevede minuti illimitati in Italia e all’estero, 100 SMS e 300 giga in 5G a 11,95 euro al mese.

Sky Mobile offre anche ai suoi clienti la possibilità di acquistare le eSIM, evitando quindi l’acquisto di una scheda fisica. Scopriamo insieme dove poter acquistare le eSIM di Sky Mobile e quali dispositivi sono compatibili.

Sky Mobile, dove acquistare le eSim?

Per acquistare un eSIM di sky mobile non è attualmente disponibile una procedura online e l’unico modo è quello di recarsi nei negozi abilitati. Attivare la scheda sarà estremamente facile e basterà seguire le istruzioni dei negozianti. Ricordiamo inoltre che il costo di una scheda di Sky Mobile è di 10 euro.

Quali sono i dispositivi abilitati?

Per quanto riguarda invece i dispositivi abilitati e compatibili con le eSim di Sky Mobile sono davvero in tanti. Tra gli smartphone su cui è possibile integrare un eSIM dell’operatore abbiamo alcuni dispositivi Apple tra cui gli ultimi modelli di iPhone a partire dall’iPhone XS/XR, il Surface Duo di Microsoft, il Magic Pro di Honor e altri modelli dell’azienda, e tanti altri tra i dispositivi Motorola, Samsung, Sony, Google, Xiaomi, Huawei e One plus.