Il produttore tech Realme è piuttosto attivo in India. In quest’ultimo periodo, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente diversi dispositivi e ora se ne è da poco aggiunto un altro. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone della serie Realme Narzo, ovvero il nuovo Realme Narzo N65. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente in India il nuovo mid-range Realme Narzo N65

In queste ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme Narzo N65. Dal punto di vista estetico, possiamo notare come anche questo dispositivo segua lo stile intrapreso sugli attuali device dell’azienda.

Sulla parte posteriore spicca infatti un modulo fotografico centrale di forma circolare. Al suo interno sono collocati tre sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP, il Samsung ISOCELL JN1, con apertura focale f/1.8. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio display con una diagonale pari a 6.67 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una risoluzione pari a 720 x 1604 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Le prestazioni del device sono invece affidate ad un processore di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 6300 con diversi tagli di memoria a supporto, tra cui fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Lo smartphone può inoltre contare su una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 15W. Il sistema operativo installato a bordo è invece Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Realme, la Realme UI 5.0.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo medio di gamma Realme Narzo N65 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 130 euro al cambio attuale.