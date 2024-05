Oppo in coppia con Kakà per assistere alla finale di Uefa Champions League 2024

OPPO è una delle aziende più importanti nel settore dell’elettronica di consumo, e in queste ore ha annunciato la sua partecipazione a un evento straordinario.

Il brand cinese prenderà parte proprio all’evento sportivo più atteso dell’anno, la finale di UEFA Champions League 2024 che si terrà il 1 Giugno al Wembley Stadium di Londra e che vedrà sfidarsi il Real Madrid e il Borussia Dortmund.

OPPO ha infatti fatto sapere che proprio a Wembley sarà presente il suo nuovo flagship OPPO Find X7 Ultra, in un ruolo del tutto eccezionale. Lo smartphone verrà infatti utilizzato dai fotografi ufficiali della competizione per immortalare i momenti più importanti del match.

Ma questa non sarà l’unico momento importante della serata.

OPPO e la campagna What A Shot con Kakà

Nel corso della finale di UEFA Champsions League 2024 sarà presente anche Kakà, con il ruolo di Global Brand Ambassador di OPPO. L’ex calciatore brasiliano è il volto della famosa campagna What a Shot From You, con cui il brand cerca di coinvolgere gli utenti di tutto il mondo a catturare e a condividere dei ricordi speciali tramite l’utilizzo delle fotografie. Alcune di queste foto potrebbe essere addirittura trasmesse sullo schermo dello stadio durante la partita.

Kakà, che sarà protagonista del video della campagna, dove condividerà i momenti migliori della sua famosa carriera sportiva, sarà inoltre presente nella OPPO Hospitality Lounge del Champions Village dove terrà degli incontri esclusivi con i fan. Queste sono state le dichiarazioni del campione in vista dell’evento: ”È stato un onore collaborare con OPPO e coinvolgere i fan attraverso una serie di attività offline e digital durante le ultime due stagioni di Champions League. Sono super emozionato per la finale di quest’anno e non vedo l’ora di vedere chi sarà incoronato campione d’Europa”.

Il brand cinese, inoltre, offrirà la possibilità di provare in anteprima alcuni dispositivi, come il nuovo OPPO Find X7 Ultra e il Reno11 F, e lo strumento di editing OPPO AI Eraser allo stand OPPO Booth presente all’UEFA Champions Festival, che si terrà dal 30 Maggio al 2 Giugno al Potters Field Park.