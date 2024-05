Samsung annuncia l’arrivo di Galaxy AI anche sulla nuova linea di Galaxy Watch che verrà lanciata sul mercato durante il corso del 2024.

L’azienda sud coreana, durante quest’anno, si è impegnata molto per cercare di introdurre la tecnologia del secolo, l’intelligenza artificiale, sui suoi dispositivi. Ricordiamo infatti l’uscita dei Galaxy S24, dove abbiamo assistito per la prima volta al funzionamento di Galaxy AI.

Ma questo strumento è ancora in espansione e presto raggiungerà tutti i dispositivi del brand, come, appunto, lo smartwatch.

Galaxy Watch, cosa cambia con l’introduzione di Galaxy AI?

All’interno della nuova serie di Galaxy Watch, l’intelligenza artificiale andrà a unirsi all’applicazione per il monitoraggio della salute, Samsung Health, in modo da creare un potente strumento in grado di migliorare il benessere degli utenti.

Chiaramente, lo smartwatch di Samsung non si vuole in nessun modo sostituire a dottori e agli strumenti medici, ma intende affiancarli per un corretto monitoraggio della salute degli utenti.

Con l’introduzione dell’AI, saranno disponibili nuove funzioni che andranno a potenziare l’azione del dispositivo. Tra le più utili sarà presente Energy Score che permetterà agli utenti di tenere sotto controllo una serie di parametri fondamentali per un corretto stile di vita, come la frequenza cardiaca a riposo, la sua variabilità, e le abitudini sul ritmo sonno/veglia. Un altro strumento importante sarà senz’altro Wellness Tips che fornirà agli utenti dei suggerimenti per la motivazione personale.

Junho Park, VP and Head of Galaxy Ecosystem Product Plannung Team, MX Business di Samsung Electronics, ha dichiarato che: “Con l’espansione della potenza di Galaxy AI in tutto il nostro ecosistema, intendiamo introdurre nuove funzionalità per esperienze ottimizzate e connesse che offrano agli utenti una maggiore personalizzazione e conoscenza. L’introduzione di Galaxy AI su Galaxy Watch è solo l’inizio di questo processo e siamo entusiasti di presentare presto un numero ancora maggiore di integrazioni per tutto il nostro ecosistema Galaxy”.

E, in effetti, la nuova linea di Galaxy Watch, con le sue nuove funzioni, farà di certo contenti gli atleti, grazie alla possibilità di selezionare la corsa all’aperto e personalizzare la zona di frequenza cardiaca durante la corsa, tenere conto delle proprie prestazione e dei proprio miglioramenti con Race, misurare la Potenza di Soglia Funzionale se si è un ciclista e infine personalizzare la propria sessione di allenamento con Workout Routine.