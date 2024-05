Si sta diffondendo una nuova funzione che permette di aumentare la sicurezza del proprio computer Windows. Si tratta di “blocco dinamico” e permette di aumentare la protezione dei dati. Il sistema ideato sfrutta la tecnologia Bluetooth per scovare la presenza dell’utente. In questo modo, viene attivato il blocco non appena si rileva la sua assenza. Come procedere per attivare la funzione? Il primo fondamentale passaggio riguarda l’abbinamento di un dispositivo Bluetooth al proprio PC con Windows11.

La funzione di blocco che protegge i vostri computer

Per connettere il dispositivo a Windows11 bisogna accedere alle “Impostazioni” del sistema. A questo punto selezionare la scheda “Bluetooth e dispositivi” nel pannello. Bisogna attivare l’interruttore per poi cliccare sulla voce “Aggiungi dispositivo”. Nella scheda che si apre bisogna selezionare “Bluetooth”. In questo modo il sistema cercherà i dispositivi disponibili.

Quando si visualizza il nome del proprio dispositivo, bisogna cliccarci per procedere con l’accoppiamento. Dopo aver inserito il PIN visualizzato sul dispositivo mobile e confermato i diversi passaggi, l’abbinamento sarà completato.

Dopo aver stabilito la connessione Bluetooth tra computer e dispositivo mobile, bisognerò procedere alla configurazione del blocco dinamico all’interno del sistema operativo Windows 11 tornando nelle impostazioni. Nel pannello sinistro selezionare la voce “Account” dove accedere alla sezione dedicata alle diverse modalità di accesso. Una volta cercata la sezione “Impostazioni aggiuntive”, al suo interno si trova la scheda dedicata al blocco dinamico.

Attivando la funzione basterà chiudere l’applicazione delle impostazioni per completare la configurazione. Spuntando l’opzione si permetterà a Windows di bloccare automaticamente il computer quando ci si allontana. In questo modo gli utenti potranno accedere a un ulteriore livello di sicurezza. Per farlo, ovviamente, è necessario portare con sé lo smartphone o un qualsiasi altro device che si è abbinato tramite Bluetooth. Quando gli utenti si allontano, il sistema blocca all’instante il computer mettendo al sicuro dati ed informazioni in esso contenuti.