Dopo la notizia inerente un possibile lancio verso la fine del 2024 si torna a parlare a gran voce delle prossime schede video top di gamma dell’azienda vestita di verde, stiamo parlando ovviamente di Nvidia e delle sue RTX 5080 e 5090, stavolta i rumors sono veramente tanti e hanno riacceso la girandola dell’interesse.

in particolare secondo quanto condiviso da alcuni tipster su Chiphell, il primo elemento a cambiare rispetto alla generazione precedente sarà il design del PCB, Che dovrebbe passare ad un’inedito formato composto da tre segmenti separati che dovrebbero però consentire l’introduzione di una struttura a doppia ventola anziché singola, abbandonando il sistema di raffreddamento flow through attraverso la finestra laterale per dare spazio appunto a due ventole su un singolo lato.

Memorie clamorose

ma la notizia che desta più scalpore di tutte è senza alcun dubbio quella inerente le memorie, è stata infatti confermata la presenza del tanto agognato bus a 512 bit, il quale a quanto pare sarà accompagnato anche da ben 16 moduli di DRAM GDDR7, i quali garantiranno una velocità che potrà spingersi fino a 28 Gigabit per secondo, insomma un vero e proprio mostro di potenza che apre senza alcun dubbio alla Next gen.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni che necessitano comunque di una conferma ufficiale che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, ricordiamo infatti che se Nvidia dovesse seguire la sua classica filosofia di rilascio, le due top di gamma della famiglia dovrebbero arrivare intorno alla fine di quest’anno, di conseguenza i primi rumors e la presentazione ufficiale dovrebbero avvenire nei prossimi mesi, probabilmente alla fine dell’estate, sebbene in molti siano fiduciosi che già al Computex di Taipei di quest’anno qualche piccola indiscrezione ufficiale possa arrivare direttamente dall’azienda.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo di ulteriori notizie per capirne ovviamente di più anche su quelle che saranno le specifiche hardware ufficiali di questa nuova generazione di schede.