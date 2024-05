Uno dei mercati che ha goduto di una vasta espansione nell’ultimo anno è stato senza alcun dubbio quello delle console pc portatili, abbiamo visto infatti l’ingresso in questo mondo di tantissimi brand di rilievo, MSI con Claw, Legion con Legion Go, Valve con Steam Deck e Asus con ROG Ally, Proprio quest’ultima esattamente un anno di distanza dal lancio della sua prima console sta per inaugurare la versione aggiornata di quest’ultima.

Grazie a Videocardz abbiamo anche la possibilità di leggere in esclusiva le specifiche hardware della console, quest’ultima non porterà con sé tantissime novità, i punti in comune con la versione precedente sono molteplici, andrà però a risolvere alcuni problemi critici che presentava quest’ultima, in particolare parliamo della batteria poco capiente e del sistema di raffreddamento poco efficiente.

Cosa cambia

nel dettaglio rispetto al modello precedente sono rimasti invariati il processore, la scheda grafica, lo schermo e la connettività, ciò che cambi radicalmente invece è la presenza di una batteria da 80 Wh, con una capacità dunque raddoppiata rispetto al modello precedente, una nuova ventola, che sarà più piccola del 23% con alette più sottili e in grado di garantire un flusso d’aria maggiorato del 10%.

A risentirne però saranno il peso che aumenterà di 70 g e lo spessore che aumenterà di 4,5 mm, per il resto vedremo delle migliorie anche dal punto di vista dell’archiviazione e delle memorie, a bordo sarà presente un SSD da 1 TB e la RAM passerà da 16 GB LPDDR5 A 24 GB LPDDR5X, dettaglio che dovrebbe garantire delle performance migliorate.

Per quanto riguarda invece la connettività, la porta in dotazione sarà una USB4 type C Con il supporto a Power delivery 3.0 e DisplayPort 1.4.

Queste innovazioni dovrebbero consentire alla nuova arrivata in casa Asus di gareggiare ad armi pari nel mercato di questo tipo, molto probabilmente quest’ultima verrà presentata durante il Computex di Taipei.