L’attesa per il lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Flip 6 e il Z Fold 6, sta per giungere al termine. Secondo le fonti, i due innovativi smartphone dovrebbero fare il loro debutto sul mercato italiano durante la stagione estiva. Ma mentre i fan bramano la loro uscita ufficiale, hanno già ricevuto un’anticipazione di ciò che li attende grazie ad alcune indiscrezioni diffuse online.

Serie Samsung Galaxy Z, prime rivelazioni e considerazioni pubbliche

Le immagini, condivise dal rinomato leaker Roland Quandt su X, offrono uno sguardo esclusivo ai due dispositivi, avvolti in custodie protettive. Egli ha sottolineato che queste anteprime provengono da un produttore di cover autorevole. Scartando dunque l’idea iniziale che siano semplicemente prodotti di qualche marchio AliExpress. Dalle immagini rinvenute, emerge che il Galaxy Z Flip 6 presenterà alcune modifiche rispetto al suo predecessore. Gli angoli del dispositivo saranno meno affusolati. Mentre adotterà una nuova griglia di altoparlanti, simile a quella vista sui GalaxyS24. Questa sottile evoluzione nel design conferma il trend delle precedenti generazioni di clamshell di Samsung. D’altra parte, il GalaxyZ Fold6 invece, sembra mantenere la sua forma e struttura generale, con pochi cambiamenti rilevanti. Anche in questo caso, gli angoli meno affusolati e la nuova griglia di altoparlanti rappresentano le principali novità visive.

In questo frangente mentre gli appassionati si preparano all’arrivo dei nuovi modelli sembra però che una particolare notizia abbia gelato l’entusiasmo dei fan. In quanto pare che il tanto atteso GalaxyZFold6 Slim non sarà disponibile nel 2024. Quest’ ultimo è stato programmato per il gennaio del 2025, in concomitanza con il lancio della serie GalaxyS25. Tale variante di fascia altissima promette uno schermo di almeno 8 pollici e sarà alimentata dal potente SoC Snapdragon 8 Gen4. Ad ogni modo, nonostante l’attesa prolungata, sembra proprio che Samsung abbia intenzione di offrire un’esperienza di fascia alta ai suoi consumatori. Ciò proprio attraverso questa futura aggiunta alla sua lineup di dispositivi pieghevoli.