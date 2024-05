Il supporto alla connettività 5G si sta diffondendo sempre di più tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, da qualche tempo c’è anche WindTre con le sue svariate proposte. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibili due nuove offerte a basso costo e con supporto a questa nuova connettività. Stiamo parlando in particolare delle offerte mobile denominate WindTre Voce 5G e WindTre Voce 5G Easy Pay.

WindTre, arrivano due nuove offerte low cost con supporto alla rete 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile due nuove offerte di rete mobile con supporto alle reti 5G. Fino ad ora, l’operatore aveva già proposto queste due offerte, ma era disponibile soltanto il supporto alla connettività 4G. Gli utenti potranno invece ora navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Entrambe le offerte sono rivolte principalmente ad un pubblico che non è alla ricerca di una grande quantità di giga per navigare, ma che intende invece chiamare ed inviare SMS. Con la prima offerta WindTre Voce 5G, in particolare, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 1 GB di traffico dati con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è di 7,99 euro al mese.

Con l’offerta mobile WindTre Voce 5G Easy Pay, invece, gli utenti avranno a disposizione fino a 2 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti e sempre 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. In questo caso, però, gli utenti dovranno scegliere come metodo di pagamento quello automatico, ovvero Easy Pay. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà sempre pari a 7,99 euro al mese.