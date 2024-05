Il mercato automobilistico norvegese è in fermento con la recente notizia del taglio dei prezzi della Tesla Model Y. Dopo un periodo di alti e bassi, i prezzi dei modelli dell’omonimo brand stanno finalmente scendendo. A tal proposito la ModelY sembra essere la protagonista assoluta di questa nuova tendenza. Con una riduzione di 5.000 euro sul listino, la vettura è ora più accessibile ai consumatori norvegesi. Riflettendo un’importante strategia di mercato dell’azienda americana.

La scelta di Tesla, una competizione continua

Secondo quanto comunicato dalla casa automobilistica, la Tesla Model Y ha subito una riduzione di 60.000 corone norvegesi. Un prezzo che equivale a circa 5.200€ al cambio attuale, e riguarda tutte le versioni disponibili sul mercato. Questa mossa mira a rafforzare la competitività dell’auto in un settore in cui la Tesla detiene ancora una solida quota del 15%. Nonostante la concorrenza sia aumentata nel corso del tempo. Anche se la ModelY ha visto una diminuzione delle vendite nei primi mesi del 2024, la sua presenza in Norvegia è ancora molto importante. L’introduzione di nuove alternative però, come la Volvo EX30, e i miglioramenti alla Volkswagen ID.4 non sono stati di aiuto. Infatti proprio questa situazione ha contribuito a incrinare la posizione della Model di Mask. La quale è stata spinta a reagire con una riduzione dei prezzi.

Questa scelta potrebbe avere un impatto rilevante anche sul mercato europeo. Sebbene al momento i prezzi dell’auto in Italia restano sostanzialmente invariati. A tal proposito la versione base della vettura parte da 42.690€, con una differenza di oltre 6.500€ rispetto al costo norvegese. Ad ogni modo è importante notare che essa riceverà presto un importante aggiornamento, denominato internamente “Project Juniper“, il cui rilascio è previsto per metà 2025. Ciò potrebbe portare a ulteriori cambiamenti sia dal punto di vista del valore economico che nelle specifiche del veicolo. Resta quindi da vedere se il taglio dei costi in Norvegia sarà seguito da simili iniziative in altre realtà europee. Alimentando ulteriormente la competizione nel settore delle auto elettriche.