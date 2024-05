Microsoft in questi giorni ha fatto un annuncio molto importante. Cortana, l’assistente virtuale che ha accompagnato gli utenti Windows per un decennio, sarà completamente rimosso. Ciò avverrà con il prossimo aggiornamento Windows11 24H2, previsto per l’autunno 2024. Tale decisione segna la fine di un’era iniziata il 2 aprile 2014. Esattamente quando Cortana fu lanciata negli Stati Uniti. Ispirandosi al noto personaggio della serie videoludica Halo. L’assistente digitale ha svolto un ruolo molto importante nel migliorare l’interazione degli utenti con il sistema operativo. Ma l’avvento di nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale ha condotto a questa drastica soluzione.

L’ultimo sviluppo di Windows per Microsoft surclassa Cortana, il saluto definitivo è ormai imminente

Già ad agosto 2023, Microsoft aveva iniziato a ridurre la presenza di Cortana, rimuovendo l’app gradualmente dal sistema operativo. Anche se alcuni elementi del codice di Windows continuavano a contenere riferimenti all’assistente, permettendo ai più nostalgici di riattivarla. Con l’aggiornamento 24H2, però, ogni sua traccia sarà definitivamente eliminata. Segnando un passaggio totale verso nuove soluzioni di IA come Copilot. Questo cambio di rotta non è solo simbolico, ma rappresenta anche un significativo avanzamento tecnologico. In quanto Copilot+ e altre funzionalità di intelligenza artificiale offriranno un supporto più avanzato e integrato rispetto al passato.

Parallelamente alla rimozione di Cortana, Microsoft ha annunciato che anche le applicazioni Suggerimenti e WordPad saranno eliminate con l’ultima innovazione in arrivo. Tale decisione ha suscitato alcune critiche tra gli utenti, che vedono in questa mossa un tentativo di spingere all’acquisto di licenze di MicrosoftOffice. Ad ogni modo, nonostante le lamentele, l’azienda sembra comunque determinata a portare avanti il suo piano di snellire il sistema operativo e spingere verso strumenti più moderni e performanti.

Il debutto di queste nuove funzionalità IA, già disponibile in anteprima dal 23 maggio nei canali Preview, segna un passo importante per Windows 11. Quest’ ultimo infatti mira a rendere i PC più intelligenti e reattivi alle esigenze dei suoi utilizzatori. La transizione da Cortana a Copilot rappresenta un chiaro segnale della direzione intrapresa dalla famosa multinazionale. Ormai già orientata verso un futuro sempre più dominato dall’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’esperienza d’uso complessiva. Questo aggiornamento dunque si prepara a rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con il loro PC. Ma riflette anche una continua evoluzione del settore tecnologico in cui Microsoft intende essere il principale protagonista.