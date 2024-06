Molte sono le persone appassionate al mondo del gaming, le quali non possono fare a meno della propria scheda grafica. Componente molto importante per svolgere diverse attività del proprio pc. Codeste con il tempo hanno imparato a svilupparsi e migliorarsi costantemente trovando un risultato ottimo. Una di questi in arrivo è la RTX 50.

Scheda grafica che è stata svelata in un modo particolare, la quale però è ricca di novità da introdurre nel mondo della tecnologia.

RTX 50, cosa è successo?

Secondo quanto comunicato da diverse fonti è stato proprio un attacco ransomware all’OEM taiwanese Clevo. Che avrebbe permesso di comunicare le specifiche delle nuove schede grafiche per pc, ovvero le Nvidia GeForce RTX serie 50. Da questo evento si sono estrapolate delle novità anche se non sono molte quelle che riguardano il punto di vista tecnico, una delle più importanti forse è l’uso delle memorie GDDR7.

Seguendo queste informazioni, si sono scoperti sei modelli di schede grafiche RTX 50 che saranno usate per i vari laptop in uscita la prossima stagione. Tre di queste schede si basano sulla scheda GN22 Board 1, invece le altre tre sulla GN22 Board 2. Mentre le due più potenti ovvero le GN22-X11 e GN22-X9 avrebbero tutte le carte in gioco per sostituire le GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080. Restando sempre nell’ambito delle informazioni, nei codici ci sarebbe una previsione dei modelli nuovi di quest’ultime come GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080.

C’è ad esempio il modello GN22-X7 che potrebbe fare riferimento alla RTX 5080, notando i suoi 12GB di memoria GDDR7, uguali alla RTX 4080. Continuando sempre nelle informazioni ottenute per la RTX 50 si parla di GN22-X6 e GN22-X4 che con molta probabilità corrisponderanno alle GeForce RTX 5070 e GeForce RTX 5060. E per finire la GN22-X2 con 8GB potrebbe essere la successiva RTX 5050.

Quindi in poche parole attraverso lo sviluppo e la miglioria dei diversi componenti soprattutto con lo standard GDDR7 si dovrebbe avere un miglioramento in ambito prestazionale.