Chi è appassionato di motori sicuramente oltre alla propria passione verso i motori e le automobili, si sarà visto almeno un episodio del programma The Grand Tour del famosissimo Jeremy Clarkson. Programma di fama mondiale, il quale parla di motori e automobili. Nel recensire macchine il conduttore si è ritrovato la Mercedes CLE 450.

Auto davvero fantastica della grande casa automobilistica tedesca che si è messa a dura prova con Jeremy.

Mercedes CLE 450, ha passato il test?

A quanto pare un’altra auto si è sottoposta alla recensione davvero dettagliata di Jeremy Clarkson. Ma stavolta il conduttore di The Grand Tour ha dovuto recensire la Mercedes CLE 450.

Dopo aver recensito e provato la Volvo XC90, Jeremy Clarkson ha avuto il piacere di provare il gioiello sportivo della casa automobilistica tedesca. E cominciando con le critiche, esso si è lamentato dei troppi nomi che vengono assegnati alle Mercedes oggi. Facendo anche un piccolo ricordo nel passato con la Classe C, E, S e molto altro.

La Mercedes CLE 450 come detto da Jeremy somiglia a una classe C coupé e una classe E coupé messe insieme. Però al fine dei conti è definita da quest’ultimo un veicolo piuttosto carino avente un bel posto dove accomodarsi. Per testarla Jeremy Clarkson si è recato ad una riunione di The Grand Tour, dove proprio li sono iniziati i problemi. Il conduttore facendo menzione all’auto moderna, indica che è dovuto salire sul veicolo 15 minuti prima di partire per avere il modo di disattivare tutti i i fastidiosi dispositivi “bip e bong”.

Dopo la relativa accensione e messa in moto della Mercedes CLE 450 è iniziato qualcosa di strano, infatti continua Jeremy Clarkson che ci sono impiegati altri 20 minuti per provare a disattivare gli avvisi di velocità senza riuscirci.

Una sorpresa per il conduttore è l’assistente vocale molto avanzato di Mercedes CLE 450 che ha dato la possibilità di sperimentare un sistema di infotainment dotato di intelligenza artificiale per il guidatore. La quale ha avuto i suoi problemi con domande complesse o con frequenti domande. La recensione in seguito si è conclusa con un riferimento ironico verso la famosa saga Terminator in ambito dell’intelligenza artificiale.