Truffati gli utenti con questo messaggio: è un tentativo di phishing

Continuano ad arrivare segnalazioni riguardo ad una truffa phishing che avrebbe colpito più utenti in queste ore. Stando a quanto riportato, il testo risulterebbe davvero difficile da identificare come inganno ed è per questo che in molti gli avrebbero dato seguito.

In basso c’è scritto tutto precisamente, proprio per fornire agli utenti un modo per identificare la truffa in corso.

La nuova truffa phishing si articola attraverso questo messaggio, ecco il testo

“Ciao, mi chiamo Carter, mi piacerebbe conoscerti.

Quindi, mi presento, sono una donna molto sincera, spiritosa e romantica che capisce un buon ascoltatore, mi piace ridere.

Non sto cercando il principe azzurro, ma hai questo aspetto. Non so cosa ne pensi, ma mi piacerebbe davvero divertirmi un po’ qui con te!

Vai al mio profilo per espandere la conversazione aperta. Usa questo nickname Carter-pixie7 durante la ricerca.

Grazie e a presto…“.

Con un messaggio del genere più utenti sono cascati in una truffa phishing. Il problema sta nell’argomento trattato, il quale sembra essere normale. Sono effettivamente tantissime le persone che ogni giorno utilizzano dei siti di incontri ed è proprio quello il problema: nel caso in cui un messaggio del genere dovesse arrivare ad un utente a fine a tale pratica, ci potrebbe cascare in poco tempo. Effettivamente è questo lo scopo dei tentativi di phishing, i quali sono famosi proprio per la loro grande abilità di camuffarsi.

Ci sono svariate soluzioni da seguire per evitare di cascare in tranelli del genere. La prima è quella di provare ad identificare la truffa semplicemente leggendo il testo. Come si può vedere in alto è scritto davvero male e si capisce che si tratta di un inganno, o quantomeno di qualcosa di non affidabile.

L’altro aspetto fondamentale è dare un’occhiata all’indirizzo del mittente che di certo non avrà un dominio consono a quelli normali.