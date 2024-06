Apple ha deciso di intraprendere un nuovo progetto diverso da tutti gli altri dopo che il suo ultimo progetto, Apple Car, si è rivelato un fallimento; il nuovo obiettivo è quello di realizzare un robot umanoide per la casa. Per spostarsi in questa direzione la casa di Cupertino ha avuto grandi richieste da parte degli utenti di vedere delle nuove creazioni che vanno al di fuori dei semplici iPhone che oramai fanno parte della storia del marchio.

Il progetto viene guidato dall’ ex dipendente di Google John Giannandrea che si è distinto in casa Apple poiché era il responsabile di Siri e di Apple Car. Gli obiettivi principali come sempre sono quelli di richiamare l’ attenzione del pubblico in modo da poter far capire che la visione dei progetti è più ampia rispetto alla sola realizzazione di smartphone. Così facendo l’ azienda potrà crescere anche economicamente sperimentando delle applicazioni in campi che non erano mai stati affrontati prima.

Apple, informazioni in più sul progetto robot umanoide

Il robot che dovrà essere realizzato avrà come caratteristiche principali quelle di assomigliare quasi del tutto agli essere umani in modo da poter aiutare le persone a compiere delle azioni nella vita quotidiana. Sarà dotato di intelligenza artificiale per poter aiutare la comprensione delle varie mansioni che gli verranno imposte, oltre anche a servire come fonte di riconoscimento maggiore delle varie esigenze del cliente. Un fattore da dover considerare è il fattore forma dato che le case hanno molti spazi ristretti, scale e punti dove un robot grande non riuscirebbe a passare. Per cui si dovrà analizzare meglio la scena per poter confrontare i vari modelli per creare quello più adatto al tipo di abitazione nella quale viene introdotto.

Il prossimo robot di Apple non verrà annunciato a breve dato che servono ancora molti studi dato che ci sono ancora alcuni problemi da risolvere.