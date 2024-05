Auto e incentivi 2024: ora arrivano quelli nuovi, sospesa la vecchia piattaforma

Potrebbe essere la volta buona: a quanto pare i nuovi incentivi riservati al mercato auto per il 2024 starebbero arrivando. Non è stato ancora pubblicato nulla Gazzetta Ufficiale ma a quanto pare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, conosciuto anche come MIMIT, avrebbe sospeso il servizio di prenotazione e riservato ai vecchi incentivi.

Chiunque dovesse provare ad accedere al sito su cui si trovano tutte le informazioni relative all’eco bonus insieme a tutti i valori riguardanti i fondi a disposizione per le varie categorie, troverà il valore a 0. Secondo quanto riferito, l’elenco sarebbe sparito subito dopo e tra le note riservate alle concessionarie disponibili sul portale si può leggere quanto segue:

“Si informano gli utenti che giovedì 23 maggio, in preparazione dell’entrata in vigore del nuovo DPCM Ecobonus, il servizio di prenotazione sarà temporaneamente sospeso per consentire l’aggiornamento della piattaforma con le nuove funzionalità“.

Questo significa solo una cosa: ci sono degli aggiornamenti in corso che porteranno la piattaforma ad adeguarsi ad uno schema totalmente nuovo riservato agli incentivi 2024 per le auto. Non ci sarà comunque alcun problema nel completare o annullare le prenotazioni che erano già state inserite nei termini previsti dalla stessa normativa di riferimento.

Incentivi auto 2024: qualcosa si muove ma non c’è una data

Almeno per il momento non c’è alcuna data che segnala quando avverrà la riapertura della piattaforma. Secondo quanto riportato però non dovrebbe mancare molto, ma comunque la data sarà annunciata successivamente.

Almeno per il momento la situazione sembra delineata, con il governo che ha presentato a febbraio il nuovo Ecobonus. Qualcuno credeva che di lì a breve si sarebbe potuto procedere, ma non è stato così. Proprio per questo motivo è stato necessario l’intervento da parte delle associazioni che hanno cercato di assottigliare ai tempi.

Tutto finalmente sembra essere ora in dirittura d’arrivo e quindi non si attende altro che l’annuncio ufficiale per il pubblico.