Gli incentivi auto per il 2024 finalmente prendono forma con le ultime novità dal Governo Meloni. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 maggio fornisce i dettagli tanto attesi sulle agevolazioni disponibili per l’acquisto di veicoli ecologici. Con un budget complessivo di 950 milioni di euro per l’anno in corso, il Governo ha destinato fondi a diverse categorie di veicoli, delineando un panorama di opportunità per chi è interessato a un’automobile più ecologica.

Le diverse categorie di veicoli per gli incentivi

Le risorse sono allocate in modo diversificato, con una fetta consistente destinata alle auto a zero emissioni, altre riservate alle Plug-in Hybrid e ulteriori incentivi per le auto termiche o ibride con emissioni moderate. Non solo: sono previsti finanziamenti specifici per il settore delle auto usate, le due ruote elettriche, i motocicli e gli scooter termici, nonché investimenti mirati in impianti a GPL, noleggi a lungo termine e veicoli commerciali.

Ma quali sono le opportunità concrete per gli acquirenti? Gli incentivi variano a seconda del tipo di veicolo e del reddito ISEE del richiedente. Chi opta per un’auto elettrica può godere di un contributo fino a 6.000 euro, un importo che sale a 7.500 euro per chi presenta un ISEE inferiore a 30.000 euro. Per le Plug-in Hybrid, l’incentivo parte da 4.000 euro, ma può raggiungere i 5.000 euro per i soggetti con un ISEE basso.

Chi può usufruire e chi no

E’ comunque importante sottolineare che coloro che non possiedono veicoli inquinanti da rottamare non sono idonei per gli sconti sulle auto termiche e ibride. Gli incentivi auto rappresentano una risorsa preziosa per chi desidera investire in un veicolo più sostenibile, ma è essenziale comprendere i criteri e le condizioni specifiche per accedervi e beneficiarne appieno.

Le recenti misure governative offrono un’opportunità unica per promuovere la transizione verso la mobilità ecologica e sostenibile, contribuendo contemporaneamente alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla promozione di un futuro più verde e pulito per tutti.