Gioca a Snake su Spotify e rivivi l’era del Nokia 3310

In un’epoca in cui i costi dei servizi di streaming sono in continuo aumento, Spotify ha trovato un modo creativo per ringraziare i suoi utenti più fedeli. La piattaforma di streaming musicale, di recente, ha lanciato un minigioco chiamato “Eat this Playlist”. Si tratta di un affascinante tributo al classico gioco Snake. Uno dei primissimi videogame ha deliziato milioni di utenti sui mitici telefoni Nokia 3310. Questo minigioco è accessibile tramite l’ omonima app sia su dispositivi iOS che Android. Portando una ventata di nostalgia e divertimento direttamente sui nostri smartphone moderni.

Snake su Spotify, ecco come funziona

Per iniziare a giocare, gli utenti devono semplicemente aprire Spotify e selezionare una delle loro playlist personalizzate. Successivamente, nel menu sarà necessario toccare l’icona con i tre punti allineati orizzontalmente. Scorrendo verso il basso, si trova l’opzione “Eat this Playlist”. Selezionandola, si avvia il game. Il serpente che ne uscirà sarà composto dalle copertine degli album presenti nella vostra lista. Da qui in poi inizia così la sua avventura. Ogni volta che il serpentino “mangia” una nuova canzone, si allunga, proprio come nel classico gioco Snake. Quest’ultimo infatti conserva il controllo semplice e intuitivo del suo predecessore. Permettendo ai giocatori di muovere l’animaletto con tocchi direzionali sullo schermo.

Oltre a offrire un piacevole passatempo presenta anche una funzionalità aggiuntiva interessante. Se si gioca utilizzando una playlist creata da un altro utente o una di quelle curate da Spotify, è possibile aggiungere immediatamente una canzone ai preferiti. Per farlo basta cliccare sul pulsante “+” situato in alto a sinistra dello schermo. Questa funzione consente di arricchire la propria libreria musicale con facilità. Integrando il gioco con la funzione principale della piattaforma.

Piccoli vincoli

C’è però una limitazione importante da notare. Il minigioco è disponibile esclusivamente sulle versioni mobile dell’app. Dunque lascia fuori sia gli utenti della versione desktop che quelli che utilizzano la web app. In più, non tutte le playlist generate automaticamente da o create da altri sono compatibili con il gioco. Anche se i criteri di selezione per le liste supportate non sono stati ancora chiariti. Insomma, questa iniziativa rappresenta un modo innovativo per mantenere sempre alto l’interesse degli utenti, mescolando elementi nostalgici con funzionalità moderne.