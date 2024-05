Il metodo per individuare chi guarda le tue storie su Instagram

Chi non ha mai desiderato saperlo? Chi ha sfogliato le proprie storie su Instagram, interrogandosi su chi avesse dato un’occhiata, oltre le primi 24 ore? Finora, era un mistero irrisolvibile. Ma ecco che emerge un trucco geniale, un’idea che si è diffusa rapidamente attraverso TikTok e ora è pronta a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le nostre storie in evidenza su Instagram.

Come scoprire chi visualizza le vostre storie

L’ingegno dietro questo stratagemma è semplice quanto efficace: basta utilizzare una reazione ben nascosta all’interno della storia e caricarla tra le nostre storie in evidenza. Chiunque interagisca con quella storia, involontariamente invierà una notifica di “reazione“, svelando così il suo interesse nella nostra storia. Il trucco è stato rapidamente adottato dalla community, ansiosa di scoprire i segreti nascosti delle visualizzazioni delle storie.

Ecco come funziona: iniziate con la creazione di una storia completamente nera. Poi, selezionate l’opzione degli adesivi e cercate la reazione desiderata: un cuore nero, il segreto chiave di questo stratagemma. Una volta trovato, allargate la reazione a schermo intero per renderla invisibile agli occhi dei curiosi. Caricate quindi la storia in evidenza desiderata e il gioco è fatto! Ora potrete scoprire chi guarda le vostre storie in evidenza con un semplice tocco.

Un trucco da condividere con i vostri amici

Questo trucco non solo offre una nuova prospettiva sulle interazioni sociali, ma apre anche la strada a un uso più creativo delle funzionalità di Instagram. È un esempio di come la community possa trovare modi innovativi per superare le limitazioni delle piattaforme sociali e sfruttare appieno il loro potenziale.

Quindi, cosa state aspettando? Provate questo trucco e entrate nel mondo dei segreti delle vostre storie su Instagram. Scoprite chi è veramente interessato a ciò che condividete e godetevi l’emozione di svelare i misteri nascosti delle vostre visualizzazioni delle storie.