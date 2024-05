George Lucas è un regista e sceneggiatore che ha ridefinito il concetto di fantascienza, azione e intrattenimento nel mondo del cinema moderno. Alcune delle saghe più iconiche e amate dal pubblico come Star Wars e Indiana Jones sono opera di questo autore visionario.

A 80 anni appena compiuti, George Lucas può fregiarsi di un nuovo importantissimo riconoscimento. Il regista ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera in occasione del Festival di Cannes 2024. Il premio ottenuto è un chiaro plauso all’impegno profuso dal regista californiano nel creare storie indimenticabili.

Studente di cinema negli anni sessanta, realizzò il primo cortometraggio intitolato THX 1138 come tesi di laurea nel 1971. Questa opera sarebbe diventata, in seguito, la base per il primo lungometraggio L’uomo che fuggì dal futuro.

Ripercorriamo la carriera di George Lucas, il visionario creatore della saga di Star Wars e Indiana Jones che ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera a Cannes 2024

Appena due anni dopo, nel 1973, ha scritto e diretto quello che poi è diventato un cult generazionale, American graffiti. Da sempre affascinato dall’innovazione, il nome di George Lucas è associato anche al mondo degli effetti speciali digitali.

Dopo aver fondato la propria casa di produzione, la Lucasfilm, il regista e il suo team si trovarono davanti alla necessità di portare in scena un film con tecnologie mai utilizzate prima di allora. Gli sforzi convergono nella creazione della Industrial Light & Magic, azienda specializzata negli effetti visivi digitali. Nel 1977 debutta nelle sale Guerre Stellari, il primo capitolo di una saga che da oltre 40 anni appassiona i fan di tutto il mondo.

Diventato un regista affermato e conosciuto in tutto il mondo, Lucas si dedica alla sua passione nel raccontare storie. Messa momentaneamente da parte la macchina da presa, crea le avventure di Indiana Jones i cui film verranno messi in scena dal carissimo amico Steven Spielberg. Tra le sue opere bisogna ricordare anche Willow, la cui regia viene affidata a Ron Howard.

A partire dal 1999, Lucas trova la forza di continuare la saga di Star Wars dando vita alla trilogia prequel. Oltre a scrivere la sceneggiature delle tre pellicole, le dirige potendo sfruttare le nuove tecnologie digitali, spingendo ulteriormente in alto l’asticella delle tecnologie della ILM.

Dopo aver venduto la Lucasfilm a Disney nel 2012, il regista si è ritirato a vita privata. Tuttavia, partecipa ai set delle nuove produzioni di Star Wars in veste di super consulente, per vedere come evolve la propria creazione più importante.