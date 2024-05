Motorola Moto G84 è a detta di molti il migliore smartphone in vendita ad un prezzo inferiore ai 250 euro, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, che riesce a mettere nelle mani dei consumatori anche alcune piccole chicche che gli permettono di distinguersi dalla massa.

La prima cosa che notiamo è sicuramente il display, un pannello pOLED da 6,55 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ e possibilità comunque di affidarsi ad un refresh rate che possa raggiungere anche i 120Hz (per una maggiore fluidità). Il processore è un Qualcomm Snapdragon della serie 600, con la configurazione di base che prevede comunque 12GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna (che risulta essere comunque espandibile tramite microSD).

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, che potete avere solo a questo link, con tantissime offerte Amazon e codici sconto gratis.

Motorola Moto G84: un prezzo così non si era mai visto

Motorola Moto G84 è disponibile in promozione ad un prezzo estremamente conveniente, infatti il suo valore consigliato al giorno d’oggi sarebbe di 299 euro, una cifra di per sé già più che interessante e di tutto rispetto, ma che allo stesso tempo viene fortemente ridotta da Amazon con lo sconto del 36% applicato, in modo che si possano spendere in finale a 190,50 euro. Cliccate qui per acquistarlo subito.

La batteria è un componente fondamentale per quanto riguarda la fascia bassa della telefonia mobile, per questo motivo apprezziamo la presenza di 5000mAh sul seguente smartphone, con supporto alla ricarica rapida a 30W. Il prodotto è inoltre dual SIM, permette l’inserimento di due SIM differenti in contemporanea, con certificazione IP52, chip NFC ed anche sistema operativo Android 13. La personalizzazione grafica è praticamente assente, come su tutti i prodotti di casa Motorola, ciò sta a significare che il consumatore finale si ritroverà a provare è una quassi classica esperienza Android stock.