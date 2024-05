Ogni mese gli operatori telefonici italiani mettono a disposizione tantissime promozioni di diverso genere per cercare di conquistare gli utenti e convincerli a sottoscrivere un abbonamento per cercare ovviamente di conquistare la fetta maggiore del mercato telefonico attuale.

Generalmente le promozioni si compongono di minuti, giga ed SMS e le più succulente sono spesso quelle definite operator attack, ovvero quelle che richiedono la portabilità del numero da un altro operatore per poter attivare l’offerta descritta.

Kena Mobile ha deciso di lanciarne una nuova per cercare di dare una scossa al mercato e per invogliare gli utenti a sottoscrivere un nuovo abbonamento, scopriamo insieme di cosa si tratta.

100Gb gratis

La nuova offerta di Kena mette a disposizione dell’utente 100 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri, il tutto ad un costo di 5,99 € al mese, ma non è tutto, infatti se decidete di attivare l’auto ricarica, avrete a disposizione ogni mese 100 GB aggiuntivi di traffico dati per navigare in Internet, per un totale dunque di 200 GB al mese.

Come se non bastasse Kena offre anche una possibilità che va molto di moda negli ultimi tempi, infatti il primo rinnovo della promozione sarà completamente gratuito e offerto da Kena, una possibilità decisamente ghiotta.

Se dunque siete desiderosi di attivare questa nuova approvazione mi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore, nella sua applicazione ufficiale o semplicemente chiamare il servizio clienti al numero 181, la consegna della Sim telefonica è la sua attivazione sono completamente gratuite dunque la promo non mostra nessun tipo di costo nascosto, basterà semplicemente corrispondere il primo mese dal momento che poi il primo rinnovo al seguito di questo sarà gratuito.

Se siete interessati affrettatevi dal momento che non sappiamo quando Kena deciderà di rimuovere questa ghiotta promozione che certamente ha delle caratteristiche davvero interessanti accattivanti.