Il prossimo 10 luglio, Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked in cui svelerà al mondo una nuova serie di dispositivi. I protagonisti saranno, quasi certamente, gli smartphone pieghevoli di nuova generazione che introdurranno tante novità hardware e software.

In queste ore, sono emerse nuove indiscrezioni sul Galaxy Z Flip 6, uno dei device pieghevoli che arriveranno il prossimo mese. Il dispositivo è stato avvistato su Geekbench, mostrando parte della propria scheda tecnica.

Dalla piattaforma di benchmark possiamo venire a conoscenza del numero di modello del foldable che sarà SM-F741B. Inoltre, il punteggio ottenuto nel test in single-core è di 2.247 punti, mentre il risultato nel test in multi-core è di 6857 punti. Questi risultati sono raggiunti da un processore octa-core che la piattaforma indica come Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy.

Il Samsung Galaxy Flip 6 è stato avvistato sul Geekbench, la piattaforma ha permesso di svelare le prestazioni dello smartphone pieghevole

La collaborazione tra Qualcomm e Samsung sembra continuare, con il chipmaker americano pronto a realizzare versioni esclusive dei propri System-On-Chip per il brand coreano. Rispetto alla variante base, lo Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy può contare su prestazioni migliorate grazie a frequenze operative più alte. Il SoC comprende anche la GPU Adreno 750 per l’elaborazione grafica legata ai contenuti multimediali.

Il device pieghevole di Samsung sarà caratterizzato da un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, dotato di una risoluzione sarà da 2640 x 1080 pixel con un refresh rate a 120 Hz. Sarà presente un display esterno da 3,4 pollici per poter leggere le notifiche senza dover aprire il device.

Il SoC Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy sarà supportato da 12GB di RAM e due tagli di memoria interna: 256 GB e 512 GB. Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo un’ottica principale da 50 MP supportata da un sensore ultra-wide da 12 MP. La fotocamera frontale da 10 MP permetterà di scattare selfie e effettuare videochiamate.

Infine, le dimensioni del Galaxy Z Flip 6 saranno di 85,1 x 71,9 x 14,9 mm con un peso complessivo vicno a 190 grammi. Quando aperto, la lunghezza diventa di 165,1 mm.