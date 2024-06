Dopo una 24 Ore di Le Mans adrenalinica in cui non sono mancati i colpi di scena, il risultato non è cambiato rispetto allo scorso anno. Sul gradino più alto del podio troviamo la Ferrari 499P numero 50.

La vettura ufficiale Ferrari – AF Corse guidata da Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco ha concluso davanti a tutti la gara endurance più famosa al mondo. Il successo arriva dopo che la vettura gemella numero 51 ha vinto l’edizione del Centenario tenutasi lo scorso anno.

La 24 Ore di Le Mans e una delle gare più dure per vetture ed equipaggi. L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da un meteo variabile che ha reso le strategie di gara più complicate. Nonostante le condizioni molto particolari, la Ferrari 499 numero 50 è riuscita a completare 311 giri di cui 72 come leader della gara.

Ferrari conquista la 24 Ore di Le Mans 2024, è il secondo successo consecutivo nella gara endurance più famosa e importante del motorsport

La gioia del team e di tutti i Tifosi non si esaurisce con la vittoria, infatti si festeggia anche il terzo posto ottenuto dalla 499P numero 51. La vettura guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi completa il podio, con un arrivo a soli 36 secondi dai vincitori. Si tratta di un’ottima prova di forza per l’equipaggio che lo scorso anno è salito sul gradino più alto del podio dopo 50 anni di assenza dalla massima categoria del WEC.

Con questo successo, la Scuderia di Maranello conquista l’11esima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans. I precedenti successi risalgono al 2023, 1949, 1954, 1958 e periodo compreso tra il 1960 e il 1965. Non bisogna dimenticare i 29 successi di classe per un totale di 40 vittorie complessive all’iconica gara endurance.