Nel mercato della telefonia italiana le promozioni messe a disposizione dei vari utenti dagli operatori telefonici hanno un ruolo centralissimo nella conquista della clientela, SMS, Giga e minuti sono la merce di scambio perfetta e ovviamente il costo mensile fa da ago della bilancia tra la scelta di un’offerta o un’altra.

Tutti i vari operatori di conseguenza offrono al proprio pubblico un pool di offerte ogni mese atto ad avvicinare sempre più clienti per aumentare il proprio mercato, il tutto garantendo un insieme di offerte variegato e pensato per accontentare tutti, da coloro che devono chiamare tanto a coloro che vogliono navigare senza nessun limite.

PosteMobile da sempre garantisce delle promozioni pensate per accontentare tutti gli utenti a prezzi davvero convenienti, offre infatti spesso delle promo dal costo accessibile che però riescono a garantire tutto il necessario a coloro che le sottoscrivono, senza però tralasciare la qualità del prodotto che vendono.

Torna WOW Days 50

PosteMobile ha deciso di prorogare una delle sue migliori offerte di sempre, la promo in questione è Wow Days 50 ed include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati per navigare in internet in modo sicuro e veloce, il tutto al modico costo di appena 5,99 euro al mese, attivarla è molto semplice, basta recarsi in un centro Poste Italiane e richiederne l’attivazione sul proprio numero di telefono.

Per attivare la promo è però necessario effettuare la portabilità del numero in PosteMobile e pagare un costo di 10 euro per la nuova SIM e 10 euro come prima ricarica telefonica, dalla quale verrà sottratto il primo addebito della promozione in questione.

Ricordiamo che si tratta di una proroga di conseguenza se siete interessati affrettatevi e attivatela dal momento che Poste potrebbe decidere di chiudere tutto da un momento all’altro senza preavviso e in questo mercato è difficile trovare promo a meno di 6 euro.