Vodafone: eSIM ora acquistabili direttamente online

Vodafone Italia introduce una novità per la sua utenza privata e per i clienti delle piccole e medie imprese. Da adesso, le eSIM sono acquistabili tramite il sito web ufficiale del gestore effettuando la procedura interamente online. Non sarà più necessario aspettare che una SIM fisica arrivi a casa e non bisognerà andare in store per l’attivazione.

La eSIM, una SIM virtuale dotata di codice PIN e PUK, sostituisce infatti le SIM che abbiamo utilizzato fino ad oggi con una tecnologia più avanzata ed anche più sostenibile. Il nuovo sistema non richiede un inserimento nello smartphone e quindi non può essere persa o danneggiata. La eSIM viene scaricata dalla pagina online Vodafone sul proprio cellulare utilizzando un semplice codice Qr. Essa consente anche di utilizzare più numeri associati in contemporanea. La Vodafone ha iniziato a rendere disponibili questi sistemi già nel 2021, ma è con questa mossa che le rende totalmente accessibili.

Come funziona il processo per l’attivazione online su Vodafone

Per l’attivazione dell’eSIM basta seguire solo dei passaggi ed in poco tempo sarà fatta. Il cliente deve dapprima visitare il sito web Vodafone per scegliere la sua nuova offerta e poi deve procedere all’acquisto online. Una volta approvato, andrà scansionato il Qr Code presente sull’email o sugli SMS. Bisognerà seguire le istruzioni per la corretta attivazione e, una volta finito, la Vodafone invierà la conferma del successo dell’operazione.

Per i clienti già esistenti, Vodafone sta per rendere disponibile la possibilità di acquistare e attivare eSIM direttamente dall’area personale del sito “Fai da te”. Presto sarà anche aggiunta la possibilità di poter convertire la propria SIM “cartacea” nel formato digitale utilizzando l’app di Vodafone.

Con questa iniziativa, il gestore dimostra alla propria utenza quanto si impegni continuamente per fornire loro i servizi più aggiornati e tecnologici disponibili, anticipando i competitor ed enfatizzando la sua forza sul mercato. Questa mossa è un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi di telecomunicazione e va a rendere più semplice e accessibile l’utilizzo delle tecnologie recenti per tutti gli utenti.