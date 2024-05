iPhone 15, nonostante comunque sia sul mercato da oltre 9 mesi, resta uno degli smartphone più desiderati e richiesti dal pubblico, essendo in grado di garantire prestazioni al top, ad un prezzo finalmente più vicino a quelle che potrebbero essere le reali necessità del consumatore.

Il prodotto viene oggi commercializzato nella sua versione da 128GB, a conti fatti la più economica, in quanto le differenze tra le differenti versioni dello stesso dispositivo sono più che altro legate al quantitativo di memoria interna disponibile (poiché non è espandibile tramite microSD), nella sua colorazione Nero.

Apple iPhone 15: un prezzo ridicolo in offerta

Apple iPhone 15 viene commercializzato su Amazon ad un prezzo molto più interessante del passato, poiché a partire da una spesa di 979 euro, l’offerta prevede una riduzione del 23%, fino ad arrivare a 749 euro. Il modello corrente prevede una garanzia di 24 mesi, ed anche la variante non brandizzata, il che porta a poter ricevere aggiornamenti di sistema direttamente dal produttore. A questo link lo potete acquistare.

Dopo tanti anni di lighting, con la serie iPhone 15, Apple ha deciso, ed è anche stata obbligata è giusto ammetterlo, di adottare la USB type-C, ciò non rende solo facile il reperimento di tutti i cavetti per la ricarica, quanto amplia incredibilmente la versatilità del prodotto stesso. A prescindere dalla versione selezionata, ricordiamo che le specifiche tecniche dello smartphone non cambiano, ha un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, con una luminosità definita da Apple doppia rispetto ad iPhone 14, appoggiandosi comunque su un comparto fotografico di tutto rispetto. Questi è rappresentato da un sensore principale da 48 megapixel, seguito da un teleobiettivo 2X, utilissimo per realizzare scatti da lontano, ed anche un grandangolare per ampliare il campo visivo di ripresa.