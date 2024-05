Atlante ottiene il primo bando ASPI per la ricarica in autostrada

La società del Gruppo NHOA, conosciuta con il nome di Atlante, ha ottenuto il primo bando di gara in Italia per progettare e realizzare e gestire più di 90 punti di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici. Il tutto riguarderà Autostrade per l’Italia e diversi tratti di competenza.

Atlante ottiene l’appalto per i punti di ricarica: i dettagli

Secondo quanto riportato ufficialmente, i 90 punti di ricarica verranno installati all’interno di 8 aree di servizio. Il discorso riguarda quelle presenti sulle tratte autostradali di competenza di ASPI. Esteticamente i punti di ricarica saranno realizzato dallo studio Bertone Design. Non mancheranno i pannelli solari e diversi sistemi di accumulo di energia.

Queste stazioni di ricarica inoltre offriranno un sistema ultra-rapido fino a 400 kW. Il servizio verrà distribuito in maniera uniforme tra Puglia, Campania, Veneto, Lombardia e Toscana. Ci sarà anche un sistema di riconoscimento per identificare la sosta abusiva dei veicoli che possiedono un motore termico. Presente anche la connessione Wi-Fi è un sistema di illuminazione intelligente.

Non potevano mancare i commenti da parte di Stefano Terranova, l’attuale CEO di Atlante. Il manager ha parlato degli obiettivi dell’azienda e di quanto sia importante aver ottenuto questo appalto:

“Il nostro obiettivo è supportare il raggiungimento della mobilità a zero emissioni in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Questa nuova conquista segna un ulteriore progresso dopo l’installazione di 87 punti di ricarica rapida e ultra-rapida sulle autostrade francesi di VINCI Autoroutes, rafforzando la posizione di Atlante come principale operatore indipendente nell’Europa meridionale per lo sviluppo e la gestione di reti di ricarica rapida e ultra-rapida lungo le autostrade“.

Per quanto riguarda poi la sezione Italia ha parlato l’altro CEO Gabriele Tuccillo, il quale ha introdotto l’argomento per far capire quanto oggi non ci sia bisogno di avere paura di spostarsi con l’elettrico:

“L’espansione delle stazioni di ricarica lungo le autostrade italiane offre una risposta concreta alle preoccupazioni riguardanti l’uso dei veicoli elettrici per i viaggi a lunga distanza. Facilitando la ricarica rapida e ultra-rapida anche sulle autostrade, si agevola la transizione verso la mobilità elettrica, contribuendo a un futuro più sostenibile. Queste nuove stazioni ultra-rapide rafforzano la presenza di Atlante nelle infrastrutture chiave italiane, dai principali aeroporti alle tangenziali e autostrade principali, consentendo ai clienti di Atlante di ricaricare i propri veicoli in tutto il Paese senza preoccupazioni“.