Windows è il fulcro dell’ambiente lavorativo, e non solo, per milioni di persone. Il suo File Explorer è uno degli elementi chiave dell’esperienza software. Di recente, durante un evento ufficiale in cui è stato presentato Copilot+, Microsoft ha rivelato piani per ulteriori aggiornamenti del File Explorer, già migliorato significativamente con l’avvento di Windows 11 grazie a una nuova veste grafica e nuove funzionalità.

Tra le novità in arrivo per il File Explorer di Windows 11, vi è la capacità di tenere traccia delle modifiche ai file, con particolare attenzione ai contenuti di programmazione. Come mostrato negli screenshot diffusi online, il File Explorer permetterà un tracciamento più rapido delle modifiche, simile a quanto avviene su piattaforme come Git, utilizzate dagli sviluppatori. Saranno visibili informazioni sull’ultima modifica, la data del commit e la descrizione associata, facilitando il lavoro di chi deve monitorare versioni diverse di file.

In arrivo su Windows nuove funzioni per la gestione dei file

Inoltre, il File Explorer supporterà la compressione dei file in formati 7–zip e TAR, aggiungendosi all’opzione già esistente di compressione in formato ZIP. Suddetta funzionalità verrà apprezzata soprattutto dagli utenti che gestiscono file compressi in diversi formati. In questo modo si otterrà una flessibilità maggiore rispetto a quanto accade con il classico ZIP.

Le novità descritte non sono ancora disponibili. È però probabile che verranno incluse in uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 11. Bisogna dunque attendere maggiori dichiarazioni da parte di Microsoft.

I miglioramenti previsti per il File Explorer rappresentano un ulteriore passo avanti per l’azienda. Microsoft, infatti, punta a migliorare l’esperienza utente e rispondere alle esigenze di un bacino sempre più diversificato e specializzato. L’integrazione di strumenti avanzati di tracciamento delle modifiche e di compressione file direttamente nel File Explorer semplificherà molte operazioni quotidiane. Rendendo Windows 11 ancora più efficiente e versatile per utenti professionali e non.