Google Foto ha fatto un importante passo avanti nel rendere l’editing fotografico avanzato accessibile a un pubblico più ampio. A partire da ora, tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di smartphone che possiedono, potranno utilizzare alcuni dei potenti strumenti disponibili basati sull’intelligenza artificiale. Tra questi spicca il Magic Editor. Esso permette di modificare le foto con una facilità e una precisione sorprendenti. Consentendo di spostare, ridimensionare o eliminare elementi, nonché di applicare vari stili ed effetti. Tale cambiamento rappresenta una vera e propria “democratizzazione” dell’app. In quanto permette anche a chi non possiede un dispositivo Pixel di sperimentare queste avanzate funzionalità.

Però, l’accesso gratuito a queste funzioni ha alcune limitazioni.

Google Foto, nuove possibilità di utilizzo

Gli utenti senza abbonamento potranno salvare fino a un massimo di 10 foto modificate al mese con il Magic Editor di Google Foto. Per superare questo limite o per sbloccare l’intera gamma di strumenti avanzati, è necessario sottoscrivere un abbonamento GoogleOne Premium (con almeno 2 TB di spazio). Oppure utilizzare un cellulare della serie Pixel. Oltre al MagicEditor, sono diventati gratuiti per tutti anche altri strumenti di intelligenza artificiale. Tra questi abbiamo MagicEraser, Unblur, suggerimenti per il cielo, Color pop, effetto HDR per foto e video, Portrait blur, Portrait light, foto cinematografiche, stili nell’editor di collage e effetti video.

Questa apertura delle funzionalità di GoogleFoto rappresenta un’importante evoluzione per la piattaforma. Proprio perché diventa a tutti gli effetti uno strumento più accessibile e intuitivo per tutti gli appassionati di fotografia. La possibilità di provare opzioni di utilizzo avanzate rappresenta una vera e propria rivoluzione. Anche se, va notato che saranno gli utenti di dispositivi Pixel che grazie all’hardware avanzato e ad una fotocamera di alta qualità, potranno sfruttare appieno queste capacità. Tutto senza le limitazioni, ma sfruttando la piattaforma e le sue infinite potenzialità a 360°.

Le novità non sono finite

In contemporanea, durante il recente Google I/O, è stata introdotta una nuova funzionalità per GoogleFoto chiamata “Chiedi a Foto“. Quest’ ultima sfrutta le capacità dell’IA del famoso chatbot Gemini. Ma attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti per gli abbonati a GoogleOne. Il suo scopo è quello di riuscire a trasformare la piattaforma da un semplice archivio di immagini a uno strumento per rivivere i propri ricordi in modo più fluido e coinvolgente. Questa novità si inserisce in una serie di aggiornamenti che mirano a migliorare l’esperienza utente generale. Insomma, il colosso di Mountain View non perde tempo. Con le sue ultime innovazioni cerca di diventare uno dei principali punti di riferimento per le attività del pubblico online.