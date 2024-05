I ragazzi di CD Projekt RED hanno avviato nel 2007 la trasposizione videoludica della serie di romanzi Andrzej Sapkowski incentrati sulla saga di The Witcher. La storia segue le vicende di Geralt di Rivia, uno Strigo impegnato a combattere mostri ed entità malefiche nel Continente.

Il successo del titolo è stato immediato, tanto da portare lo studio di sviluppo polacco a realizzare due ulteriori capitoli. Nel 2011 è arrivato The Witcher 2: Assassins of Kings mentre lo studio di sviluppo ha raggiunto l’apice in The Witcher 3: Wild Hunt uscito nel 2015.

Da allora è passato molto tempo, ma la fama di Geralt di Rivia non accenna a diminuire. Complice anche la serie TV creata da Netflix, la notorietà della saga è ancora molto alta e lo Strigo può vantare numerosi fan in tutto il mondo.

