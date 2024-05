La quarta stagione di The Witcher è già entrata nella fase di produzione con l’avvio delle riprese. Questa nuova stagione, tuttavia, sarà caratterizzata da un importante cambiamento nel cast della serie.

Da tempo è stato confermato l’addio di Henry Cavill al ruolo di Geralt di Rivia. L’attore inglese ha interpretato lo Strigo per tre stagioni ed era particolarmente amato dai fan. La sua pesante eredità è stata raccolta da Liam Hemsworth.

In attesa di poter vedere Liam Hemsworth in azione, Netflix ha condiviso il primo trailer dedicato alla quarta stagione di The Witcher. Il filmato pubblicato su YouTube permette di ammirare per la prima volta in via ufficiale il nuovo protagonista.

Netflix pubblica il primo teaser trailer della quarta stagione di The Witcher, Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill

Il filmato di pochissimi secondi mostra Geralt di Rivia camminare in una palude. La scarsa illuminazione rende difficoltoso riconoscere i dettagli e le riprese sono quasi sempre di spalle al protagonista. Solo nella sequenza finale è possibile scorgere il profilo di Liam Hemsworth.

I fan della serie non hanno preso di buon grado questo avvicendamento, considerando l’ottimo lavoro svolto da Cavill per la messa in scena dello Strigo. Tuttavia, non è più possibile tornare indietro e il nuovo Geralt di Rivia è a tutti gli effetti Liam Hemsworth.

Non resta che attendere il debutto della serie su Netflix per poter valutare come cambierà Geralt e valutare quale interpretazione sarà la migliore. Inoltre, al termine delle riprese dalla quarta stagione, l’intero cast non prenderà una pausa ma inizierà a girare anche la quinta e ultima stagione.

In questo modo, Netflix punta ad ottimizzare i tempi e i costi, permettendo di rilasciare le due stagioni in tempi più ravvicinati. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.