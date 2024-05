Il produttore tech Motorola sta progettando l’arrivo sul mercato di numerosi dispositivi. Tra questi, sappiamo ad esempio che ci saranno anche nuovi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Motorola Moto G85 sarà uno dei prossimi ad essere annunciato e, nel corso delle ultime ore, sono state avvistate in rete delle nuove immagini che lo ritraggono. Scopriamo qui di seguito i dettagli di questo nuovo device.

Motorola Moto G85 sta arrivando, eccolo in delle nuove immagini renders

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Motorola è stato avvistato in rete su delle nuove immagini renders che ci hanno quindi svelato in anteprima il suo possibile design. Come è possibile osservare dalle immagini, il nuovo Motorola Moto G85 avrà un design ed un look piuttosto in linea con quanto visto sui precedenti smartphone dell’azienda.

In particolare, anche il nuovo device sarà caratterizzato da un modulo fotografico posteriore con due sensori fotografici. Sul fronte, invece, lo smartphone potrà vantare la presenza di un display con i bordi curvi ai lati. Al momento, non sappiamo con certezza se si tratterà di un pannello con tecnologia OLED oppure un pannello con tecnologia IPS LCD. Sappiamo solo che in alto al centro sarà posizionata una fotocamera anteriore per i selfie.

Sappiamo inoltre che questo nuovo smartphone potrebbe essere alimentato da un processore di casa Qualcomm. Potrebbe trattarsi del soc Snapdragon 4 Gen 3 e le prestazioni dovrebbero essere inoltre supportate da tagli di memoria comprendenti almeno fino a 8 GB di RAM. Tra le altre caratteristiche tecniche, sappiamo che il nuovo Motorola Moto G85 avrà installato a bordo Android 14 e che avrà un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Sarà comunque necessario attendere ulteriori conferme, riguardanti soprattutto il resto delle presunte specifiche tecniche. L’arrivo di questi renders non fa comunque che indicarci il suo imminente arrivo.