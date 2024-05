I notebook HP sono tra i dispositivi più richiesti e desiderati da parte del pubblico, proprio perché sono in grado di far sognare i consumatori con specifiche tecniche di alto livello, ma anche performance assolutamente invidiabili, affiancandole da una qualità costruttiva che poche altre realtà al mondo riescono a raggiungere.

Uno dei modelli più in voga di questi tempi è sicuramente HP Pavilion 15-eh1001sl, notebook con display da 15,6 pollici di diagonale, presenta risoluzione FullHD, tecnologia IPS LCD con trattamento antiriflesso, e soprattutto un processore AMD Ryzen 7 5700U di altissima qualità. Questi viene supportato da una scheda grafica AMD Radeon, ed una configurazione di base che prevede 16GB di RAM con 1TB di memoria interna su SSD.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte in esclusiva assoluta.

Notebook HP ad un buon prezzo su Amazon

Amazon spesso nasconde al proprio interno qualche piccola chicca, come nel caso del notebook HP oggetto del nostro articolo. Infatti in questi giorni il prodotto viene scontato di circa 200 euro sul valore originario, che corrisponde a 899 euro, si arriveranno difatti a spendere solamente 699 euro, sempre godendo della solita garanzia legale della durata di 24 mesi (collegatevi qui per l’acquisto).

La batteria è sufficiente per l’utilizzo sul medio lungo periodo, essendo comunque capace di garantire una autonomia complessiva di 8 ore e 45 minuti, con supporto all’HP Fast Charge che permette la ricarica del 50% in soli 45 minuti. Lo chassis è in colorazione argento, con coperto e tastiera realizzati in alluminio di ottima qualità. La connettività fisica è invece rappresentata da HDMI 2.0, USB-C, due porte USB-A, ma anche un jack audio combinato, ovvero utilizzabile per cuffie o microfono. Il peso di 1,75kg, con uno spessore massimo di 1,79cm, lo rende facilmente trasportabile praticamente ovunque si desideri, senza alcuna difficoltà.