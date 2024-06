Negli ultimi giorni, è emersa una notizia che potrebbe influenzare milioni di utenti di WhatsApp in tutto il mondo. A partire dai primi giorni di giugno, l’applicazione di messaggistica istantanea ha annunciato che smetterà di funzionare su una serie di modelli di smartphone più datati. La decisione è stata presa a seguito di aggiornamenti di sicurezza introdotti da Meta. Innovazioni che hanno reso l’app incompatibile con determinati sistemi operativi più vecchi.

WhatsApp: ecco cosa bisogna sapere

Tra gli smartphone coinvolti figurano alcuni dispositivi iconici. Come l’iPhone 6S di Apple e vari modelli di Samsung, Huawei, LG, Sony, Lenovo e altre marche. Questa restrizione non riguarda solo i clienti Android. Ma anche quelli di iOS. Perciò WhatsApp non sarà più disponibile per il download su questi cellulari. Di conseguenza i servizi come chiamate e messaggi verranno interrotti per coloro che non effettueranno l’aggiornamento necessario.

Se si possiedono uno dei telefoni elencati, ci sono alcune opzioni da considerare. Innanzitutto, è consigliabile verificare se è possibile aggiornare il sistema operativo. Alcuni telefoni, ad esempio, potrebbero ancora essere in grado di supportare una versione più recente dell’ app. Prolungando così l’utilizzo della piattaforma per un breve periodo. Ma per molte persone l’unico rimedio definitivo sarà quello di optare per l’acquisto di un nuovo smartphone compatibile con le versioni più recenti dell’ app.

Un’altra alternativa è rappresentata dall’utilizzo di WhatsAppWeb, che consente di accedere al proprio account tramite un browser web sul desktop. Tale metodo, anche se non consente l’utilizzo completo delle funzionalità mobili, permette comunque di inviare messaggi e gestire le conversazioni esistenti. In più è consigliabile effettuare regolarmente il backup dei dati sulla piattaforma. Proprio per evitare la perdita di conversazioni importanti e file multimediali. Di fronte a tali circostanze sembra dunque necessario restare aggiornato su ulteriori sviluppi e soluzioni alternative. Al fine di mantenere la vostra esperienza di messaggistica sempre efficiente e senza intoppi.