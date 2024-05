Uno dei più grandi ‘difetti’ degli Apple Watch è sicuramente il prezzo di vendita, al giorno d’oggi sono necessari più di 400 euro per il suo acquisto, parlando ovviamente della versione più completa, per questo motivo molti di noi ripiegano su modelli che in un certo senso vi assomigliano esteticamente, sebbene le specifiche tecniche siano nettamente inferiori. E’ questo il caso di CMF by Nothing, un’ottima alternativa in vendita a meno di 60 euro.

Il prodotto presenta un display AMOLED da 1,96 pollici di diagonale, con tutte le funzionalità di base che ci saremmo aspettati da un dispositivo di questo tipo: contapassi, calorie bruciate, distanze percorse, cardiofrequenzimetro e simili, a cui si aggiunge comunque il chip GPS integrato, che permette di controllare la traccia direttamente dal polso, senza doversi necessariamente affidare ad uno smartphone.

Smartwatch simile all’Apple Watch: ecco quanto costa

Un dispositivo di ottima qualità, ad un prezzo comunque tutt’altro che elevato, ed è proprio questo il suo punto di forza, essendo acquistabile dagli utenti con un esborso finale di soli 57,99 euro, già scontato rispetto al suo valore consigliato che altrimenti sarebbe stato di 69 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto presenta una autonomia, certificata direttamente da Nothing, di circa 13 giorni di utilizzo continuativo, ottimi per riuscire a tutti gli effetti a godere delle sue buone funzionalità per un periodo effettivamente elevato. Il pannello, che ricordiamo è da 1,96 pollici, ha una risoluzione di 410 x 502 pixel, con luminosità massima di 600 nit (sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta), ed un refresh rate che si avvicina ai 58fps. E’ ovviamente a colori, completamente touchscreen, così da poter controllare tranquillamente, e senza alcuna difficoltà, tutte le informazioni e le funzioni che gli utenti possono raggiungere direttamente dal polso.