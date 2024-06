Vodafone: in Italia l'acquisto delle eSIM diventa tutto digitale

L’annuncio è arrivato ufficialmente qualche giorno fa: Vodafone Italia consente ai nuovi clienti privati e anche a piccole e medie imprese di poter acquistare ed attivare una nuova scheda virtuale eSIM direttamente online. Il tutto può avere luogo tramite il sito ufficiale senza dover ricevere materiale a casa.

Non servirà a fare nulla di particolare, se non sottoscrivere il tutto e procedere direttamente tramite tramite lo smartphone grazie ad un QR code che sarà generato. In questo modo si snelliscono tutte le procedure e soprattutto ogni aspetto diventa più semplice. Si tratta quindi di un grande passo avanti rispetto al 2021, quando le eSIM furono lanciate da Vodafone per la prima volta.

La nuova iniziativa è un grande passo avanti per Vodafone:

“Vodafone ha dimostrato ancora una volta di essere in prima linea per quanto riguarda l’innovazione dei servizi digitali, muovendosi in anticipo sul mercato e confermando il suo impegno per un’esperienza cliente sempre più fluida e avanzata tecnologicamente”.

Vodafone: come funziona l’attivazione di una nuova eSIM

Come si legge all’interno di un comunicato ufficiale da parte della società, “Il servizio è stato ideato per soddisfare le crescenti esigenze di semplicità e praticità degli utenti, consentendo di completare l’acquisto dell’offerta vocale o dati semplicemente inserendo i propri dati personali“.

Quando viene completata l’intera procedura, si genera in automatico un QR code. Questo permette dunque di attivare la nuova eSIM direttamente sul telefono. Basta effettuare la scansione e scaricare la eSIM. Subito dopo il cliente che ha provveduto, potrà ricevere direttamente tramite SMS la conferma dell’attivazione della sua nuova scheda virtuale.

Per tutti coloro che invece sono già clienti di Vodafone, sta per arrivare all’opportunità di acquistare ed attivare una eSIM all’interno dell’area personale del sito ufficiale. Sempre all’interno dell’applicazione ufficiale di Vodafone, ben presto sarà disponibile anche il servizio che consentirà ai clienti di poter convertire la loro SIM in una eSIM.