HoMobile è uno degli operatori più popolari in Italia. Esso propone una serie di piani vantaggiosi per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea. Le sue offerte includono il roaming internazionale gratuito, permettendo agli utenti di utilizzarlo come se fossero a casa. La quantità di dati disponibile dipenderà dal piano scelto. Per esempio, con l’abbonamento da 6,99€ al mese, si potrà usufruire di 7,4 lGB di traffico dati, oltre a minuti e SMS illimitati. Il piano da 8,99€ al mese offre 9,6GB. Mentre quello da 9,99€ prevede 10,6GB. La soluzione più completa, a 11,99€, consente invece di utilizzare fino a 12,7GB nei paesi dell’UE.

HoMobile: servizi extra UE e offerte speciali

Queste offerte sono particolarmente convenienti per chi viaggia spesso in Europa, garantendo continuità di servizio e costi contenuti. È importante sottolineare che, una volta superata la soglia di traffico dati verranno applicate le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. Tale sistema è chiamato “Roaming Like at Home“. Quest’ ultimo è pensato per ridurre i costi del roaming e sarà ulteriormente migliorato nei prossimi anni. Al fine di abbassare progressivamente i prezzi all’ingrosso del traffico Internet fino al 2032. Per chi necessita di maggiore flessibilità, HoMobile, offre poi anche la possibilità di passare a un piano superiore per ottenere più gigabyte dati utilizzabile all’estero.

Per chi viaggia fuori dai confini dell’Unione Europea, l’ operatore ha sviluppato soluzioni specifiche. Ad esempio, abbiamo l’ opzione Ho. Giramondo. Pensata per chi si sposta spesso in paesi extra UE, permettendo di telefonare, inviare messaggi e navigare su internet con una tariffa giornaliera fissa. A seconda del paese di destinazione, il costo può variare tra 3 e 6€ al giorno, e il pacchetto si attiva automaticamente al primo utilizzo all’estero. In alternativa, vi è la promo CiaHo. Essa è disponibile a 8,99€ al mese. Includendo 100GB di trafficoi in 4G, minuti illimitati, SMS illimitati e 150 minuti verso 37 paesi esteri.