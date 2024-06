Il produttore tech Vivo continua il suo percorso, portando sempre tante novità di rilievo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato annunciato ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Vivo Y28 4G. Si tratta di un prodotto comunque interessante, nonostante non supporti la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Tra le specifiche, spicca infatti una grande batteria con una capienza di 6000 mah.

Vivo Y28 4G, il produttore tech annuncia ufficialmente un nuovo entry-level

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha ampliato la sua gamma di smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, uno degli ultimi arrivati è il nuovo Vivo Y28 4G. Quest’ultimo è alimentato dal processore MediaTek Helio G85 e per questo non permette la navigazione sulle nuove reti 5G. Nonostante questo, come già detto, lo smartphone presenta comunque alcune specifiche degne di nota.

Spicca ad esempio la grande batteria che arriva a comprendere fino a 6000 mah ed è inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 44W. Il design ed il look sono piuttosto giovanili, anche se non ci sono stravolgimenti rispetto ad altri dispositivi dell’azienda. La parte frontale è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.68 pollici in risoluzione HD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sul retro, il comparto fotografico è composto da due fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 50 MP e 2 MP. Sul fronte troviamo invece una fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP. All’appello, non mancano nemmeno il doppio speaker stereo e la certificazione di impermeabilità IP64.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, il nuovo Vivo Y28 4G sarà disponibile all’acquisto a Singapore ad un prezzo al cambio di circa 185 euro. Immaginiamo comunque che lo smartphone sarà distribuito molto presto anche per altri mercati.