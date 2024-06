In occasione di UEFA EURO 2024, vivo lancia in Europa i nuovi V40 e V40 Lite che, in due configurazioni dal design elegante e di tendenza, offrono funzionalità professionali soprattutto per gli amanti della fotografia.

Venerdì, vivo ha presentato i nuovi Smartphone V40 5G e V40 Lite 5G in occasione della partita inaugurale del campionato UEFA EURO 2024 che ha avuto luogo in Germania. Dopo il lancio del V40 SE 5G in collaborazione con WINDTRE, V40 e V40 Lite completano la serie V. Come altri modelli di questa linea, integrano tante funzionalità esclusive e un design curato in ogni dettaglio che richiama i modelli di fascia alta.

La tecnologia Aura Light integrata in entrambi i modelli è il fiore all’occhiello dell’azienda. Permette di scattare foto in qualsiasi condizione di luce. Anche l’aiuto di ZEISS per realizzare questi dispositivi è un importante valore aggiunto. Vivo potrà vantare l’uso di dispositivi ottici professionali e ZEISS potrà raggiungere più persone nel mercato europeo. Una collaborazione che giova ad entrambe le aziende ma anche ai consumatori.

“Ogni anno assistiamo ad incredibili progressi nelle capacità di imaging mobile, con un numero sempre maggiore di fotografi e appassionati che aspirano a catturare immagini e video di qualità professionale semplicemente con i loro Smartphone. Siamo lieti che la nostra partnership con ZEISS ci consenta di introdurre nei nostri Smartphone di fascia media le capacità di imaging superiore delle ottiche ZEISS. In passato erano riservate ai nostri dispositivi di punta della Serie X. In questo modo daremo la possibilità a un numero ancor più ampio di utenti di sperimentare la propria passione per la fotografia con tecnologie all’avanguardia”, spiega Changjun Li, Presidente di vivo Europe.

Il comparto fotografico è solo uno dei tanti aspetti interessanti di questa gamma di smartphone, sia nel modello standard che in quello Lite. V40 Lite riesce ad essere funzionale anche con alcuni compromessi che lo rendono più leggero. vivo V40 5G e V40 Lite 5G saranno disponibili a partire da luglio con un prezzo consigliato di 599 euro e 399 euro.