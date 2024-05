Motorola molto presto rilascerà nel mercato perdo un nuovo smartphone di fascia intermedia, stiamo parlando di Motorola Edge, quest’ultimo assomiglierà tantissimo al device top di gamma con alcune piccole differenze a distinguerlo, tuttora non è stato ancora presentato però grazie al noto leaker Evan Blass abbiamo la possibilità di scoprire alcuni dettagli aggiuntivi su quello che sarà il prossimo device di Casa Motorola.

Finitura in pelle

il noto leaker ha pubblicato sul proprio profilo X, alcuni video promozionali che probabilmente arrivano direttamente da coloro che gestiscono il lato marketing dell’azienda, osservandoli bene si può notare che il dispositivo avrà i bordi dello schermo arrotondati e una finitura posteriore simil pelle, probabilmente sintetica, la quale accoglierà il modulo fotocamera in alto a sinistra che sarà composto da due sensori di cui uno in tutta probabilità da 50 megapixel.

Questo dispositivo arriverà probabilmente soltanto sul mercato americano, sebbene sia presente una corrispondenza 1:1 con Il device di fascia media che viene rilasciato negli altri mercati con un appellativo diverso rispetto a quello top di gamma, probabilmente infatti il Motorola Edge (2024) Rilasciato in America corrisponderà al Motorola Edge 50 Neo che potrebbe arrivare da noi quest’anno.

Al momento non si sa nient’altro in merito alle possibili specifiche tecniche, è altamente probabile che comunque l’azienda installerà un mix di componenti di medio livello abbinati ad altri di livello più elevato per uscire comunque esperienza d’uso soddisfacente senza però saturare troppi costi del dispositivo che è dedicato alla fascia media dell’utenza che dunque non vuole spendere cifre troppo importanti per uno smartphone.

Dunque non rimane che attendere, non possiamo garantire con certezza che Motorola Edge (2024) corrisponderà al nostro Edge 50 Neo, per avere delle informazioni ufficiali garantite dovremmo aspettare ancora un po’ di tempo per assistere a qualche dichiarazione da parte di Motorola che comunque da un po’ di anni ha modificato la propria lineup di gestione dei suoi dispositivi.