Dal prossimo luglio 2024, i veicoli elettrici cinesi potrebbero subire un aumento dei dazi di importazione in Europa, con possibili effetti anche sulla Tesla e altri produttori occidentali. Il governo tedesco si oppone fermamente a questa decisione, temendo conseguenze negative sull’industria automobilistica europea.

La mossa scorretta di Pechino e la risposta europea

In precedenza, Mercedes-Benz e altri produttori europei avevano criticato l’idea di aumentare i dazi, sostenendo che il protezionismo raramente beneficia il mercato. La Commissione Europea ha difeso la sua posizione, affermando che i dazi maggiorati sono giustificati dalle sovvenzioni statali cinesi che influenzano la produzione locale di veicoli elettrici. Questo ha portato ad applicare dazi più alti a marchi cinesi come BYD, Geely e SAIC, con tassi che vanno dal 17,4% al 38,1%, ben oltre il 10% tradizionale. Allo stesso tempo, l’impatto sui produttori occidentali che assemblano in Cina e vendono in Europa è ancora incerto.

Il governo tedesco sta cercando attivamente di limitare o evitare l’aumento dei dazi, sperando in una soluzione negoziata della controversia. Fonti vicine alle autorità tedesche sono ottimiste su una possibile risoluzione, cercando di prevenire un’escalation delle tensioni commerciali con la Cina. L’Unione Europea cerca il sostegno degli altri paesi membri per gestire in modo equilibrato le relazioni economiche con la Cina, un partner cruciale con cui l’UE ha significative interazioni commerciali, inclusi settori vitali come le batterie agli ioni di litio per auto elettriche.

Nonostante le divergenze commerciali, recenti accordi come quello tra Stellantis e Leapmotor in Italia, o la partnership di Renault per la prossima Twingo elettrica, dimostrano la volontà di mantenere rapporti collaborativi. Resta comunque fondamentale affrontare la questione dei sussidi cinesi per garantire condizioni di concorrenza eque nel mercato europeo delle auto elettriche.

Il futuro delle auto elettriche cinesi in EU

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro delle relazioni commerciali UE-Cina, con decisioni cruciali in arrivo sui dazi che potrebbero influenzare significativamente l’industria automobilistica globale.