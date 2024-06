In un’epoca in cui la tecnologia e la mobilità sono diventate pilastri fondamentali della nostra quotidianità, due giganti del settore, Vodafone e Telepass, hanno unito le forze per lanciare un’offerta senza precedenti. Il primo è un noto colosso mondiale delle telecomunicazioni. Mentre il secondo, è leader indiscusso nel settore del telepedaggio. Insieme, queste due realtà, hanno annunciato una promozione che farà sicuramente tanto parlare.

Vodafone e Telepass: ecco come attivare la promo

Questa straordinaria offerta è rivolta esclusivamente ai clienti Vodafone. In particolare a colore che non hanno già un abbonamento attivo con Telepass o che non ne hanno avuto uno negli ultimi sei mesi. Per un periodo di 18 mesi, questi fortunati utenti potranno beneficiare del servizio di pedaggio senza alcun costo. Ciò significa attraversare i caselli autostradali senza fermarsi, evitando le lunghe code che caratterizzano spesso i viaggi su strada.

Tale collaborazione non potrebbe arrivare in un momento migliore. Specialmente per coloro che dipendono dai loro mezzi di trasporto per ragioni personali o professionali. Per poterne usufruire gli interessati devono attivare l’offerta presso i negozi Vodafone abilitati. Qui riceveranno tutte le informazioni necessarie per beneficiare dei 18 mesi di canone gratuito. Oltre ad avere la possibilità di poter ottenere risposte veloci ad ogni vostra domanda. Al termine di questo periodo promozionale, si applicherà però il canone ordinario. Quest’ ultimo corrisponde a 11,70€ trimestrali, oltre a una quota aggiuntiva di 8,40€ per il servizio di assistenza stradale, se richiesto.

In ogni caso si tratta di un’ opportunità limitata, di cui non si conoscono ancora i tempi di scadenza. Ecco perché chiunque fosse interessato ad approfittarne dovrà agire in maniera tempestiva. Proprio per assicurarsi l’accesso a tutti i benefici citati. Insomma, siamo di fronte ad un’ iniziativa realizzata apposta per coloro che trascorrono tanto tempo in auto. Tutto ciò rappresenta perciò un importante passo avanti per facilitare l’accesso ai servizi di telepedaggio anche a quella categoria di persone un po’ meno esperte del settore, ma che hanno comunque la necessità di una soluzione simile.