dopo un lungo periodo di silenzio finalmente sono arrivate delle nuove interessanti informazioni in merito alle prossime CPU di Intel, queste ultime sono state avvistate molteplici volte in alcuni prodotti in via di produzione ma non si era ancora saputo nulla di ufficiale, soprattutto su quando sarebbero arrivate sul mercato.

Per fortuna però ci ha pensato l’azienda stessa pubblicando i dati aggiornati della sua roadmap in modo da rispondere ad AMD Ma anche per fomentare quello che si preannuncia essere un focoso testa a testa con Qualcomm e le sue soluzioni Snapdragon X, Le quali si promettono di dominare il segmento del mercato dedicato agli ultraportatili basati su ARM.

Cosa sappiamo

I dettagli emersi in rete riguardano la linea di processori Lunar Lake, la cui produzione sarebbe perfettamente in tempo per il lancio nel Q3 2024, l’architettura di questi processori è pensata per un’elevata efficienza e per offrire tutte le funzionalità di intelligenza artificiale ai pc con i suoi P core Lion Cove ed i suoi E core Skymont.

Secondo Intel Lunar Lake sarà in grado di tenere tranquillamente a bada i processori Snapdragon X in molteplici campi, con delle performance di intelligenza artificiale 1,4 volte superiori e con prestazioni grafiche 1,5 volte maggiori.

Per quanto riguarda invece Intel Arrow Lake, l’azienda promette dei futuri aggiornamenti sullo stato dei lavori già al Computex 2024, ciò nonostante a detta dell’azienda tutto procede secondo i piani e dunque il lancio per il Q4 del 2024 dovrebbe essere garantito, mantenendo una tradizione abbastanza conservata nell’azienda di componenti hardware dal momento che spesso sfrutta tale parte dell’anno per il lancio delle CPU desktop e laptop.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano questi nuovi processori e vedere chi la spunterà tra le varie aziende produttrici di queste componenti, la corsa all’intelligenza artificiale sarà sicuramente il motivo trainante di questa gara senza esclusione di colpi.