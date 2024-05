Il mondo della telefonia ogni giorno è costellato di tantissime promozioni e offerte pensate dagli operatori telefonici per conquistare gli utenti che devono sottoscrivere una nuova Sim telefonica o una nuova promo, ovviamente l’obiettivo è quello di conquistare una fetta del mercato per aumentare gli introiti.

Per farlo i vari operatori mettono sul tavolo giga, SMS e minuti, il tutto ad un prezzo quanto più competitivo possibile per cercare di soddisfare le necessità di tutte le fasce di utenza del mercato, con promozioni pensate anche per sottrarre i clienti agli altri operatori e che in cambio della portabilità del numero offrono le caratteristiche migliori.

Iliad torna a farsi sentire

All’interno di questo contesto è ovviamente presente Iliad che mira a conquistare quanti più clienti possibili e per farlo ha pensato di rilanciare una promo davvero molto amata da tutti i suoi utenti, stiamo parlando di Iliad 180, questa promozione offre a chi la sottoscrive 180 GB di traffico dati, minuti ed SMS illimitati con la possibilità di navigare in 5G.

Si tratta di una promo che ha riscosso un enorme successo tra i clienti Iliad e che ha un costo mensile di 9,99 €, ma le sorprese non sono finite qui, infatti per tutti coloro che sottoscrivono questa promo Iliad garantisce anche un’altra possibilità, se infatti deciderete di sottoscrivere un abbonamento fibra Internet per Casa, il costo di quest’ultimo scenderà a 19,99 € al mese, dunque godrete di uno sconto sull’utenza.

Se siete interessati dunque affrettatevi ad attivare la nuova promo, quest’ultima è attivabile sia sulla piattaforma web di Iliad sia nei vari punti vendita dell’operatore rosso, si tratta dell’ennesima proroga dell’offerta e non sapremo per quanto tempo resterà ancora attiva.

Ovviamente per usufruire della connessione 5G dovrete sfruttare uno smartphone compatibile, altrimenti la navigazione verrà settata in automatico sulla connettività 4G compatibile con quasi tutti i device.