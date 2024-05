Dacia Sandero Streetway Journey: la nuova auto parte da soli 16.700 euro

Il 2024 si rivela un anno ricco di novità per Dacia, con il lancio della nuova Sandero Streetway Journey, che si distingue come la punta di diamante della gamma Streetway. Questa nuova proposta si inserisce nel panorama automobilistico urbano con uno stile curato e una vocazione versatile, perfetta sia per la città che per i lunghi viaggi.

L’allestimento Journey, già introdotto sul nuovo Dacia Duster, si contrappone al trim Extreme, orientato verso l’off-road e le avventure su sterrato. Se Extreme è votato all’esplorazione dei terreni più impervi, Journey si distingue per un’anima più urbana e raffinata, ideale per muoversi agilmente tra le strade della città.

Nuova Dacia Sandero: costo basso per le versioni gpl e a benzina

La Dacia Sandero Streetway Journey offre una serie di caratteristiche che migliorano sia il comfort che la sicurezza del guidatore e dei passeggeri. Tra gli optional troviamo il climatizzatore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, il sistema di allerta per l’angolo cieco, il sistema Keyless, cerchi in lega da 16 pollici Randia, antenna shark e soglie battitacco.

Se qualcuno dovesse volere altre opzioni, c’è anche la possibilità di inserire il Pack Techno avente un freno di stazionamento elettrico, un sedile conducente regolabile anche in altezza ed il bracciolo anteriore con all’interno un comodissimo vano portaoggetti. Si può anche optare per l’aggiunta del Media NAV. Esso è un sistema di navigazione completo, supportante Apple CarPlay e Android Auto via cavo e con 2 aggiornamenti gratuiti per 3 anni per la mappa dell’Europa Ovest.

La Dacia Sandero Streetway Journey presenta poi due opzioni di motorizzazione. La prima è quella a benzina TCe 90 con cambio automatico CVT, mentre la seconda è una a GPL ECO-G 100 con cambio manuale. Entrambe le versioni sono dotate di turbo. Anche con tutte le implementazioni, il sovrapprezzo è di soli 1.000 euro. Il prezzo che parte da 16.700 euro per la versione GPL e 17.550 euro per quella a benzina. La Dacia Sandero Streetway Journey è un’opzione conveniente e moderna per coloro che cercano un’auto agile e che sia all’avanguardia.