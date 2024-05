Google Maps, l’app di navigazione sviluppata da Google, ha rivoluzionato il modo in cui ci spostiamo e ci orientiamo nel mondo moderno. Tale piattaforma svolge la funzione di base di fornire indicazioni stradali. Ma mette anche a disposizione una serie di funzionalità e trucchi, meno conosciuti, ma estremamente utili. In quanto tutti finalizzati a migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. A tal proposito di seguito, esploreremo due suggerimenti essenziali per sfruttare al massimo le potenzialità della piattaforma.

Google Maps, segui questi consigli e scopri un nuovo modo di viaggiare

Il primo suggerimento riguarda la funzione di memorizzazione del parcheggio. Quest’ ultima risulta essere assolutamente indispensabile soprattutto in quelle situazioni in cui è facile dimenticare la posizione esatta in cui si è parcheggiato il proprio veicolo. Questa funzionalità consente infatti di segnare il proprio posto auto sull’applicazione prima di interrompere la navigazione. Una volta sostato, è sufficiente, selezionare l’icona blu che rappresenta la posizione attuale e quindi scegliere l’opzione “salva parcheggio“. Maps lo memorizzerà e la segnalerà con una marcatura sulla mappa digitale. Rendendo così estremamente facile ritrovare la propria automobile anche dopo lunghe esplorazioni a piedi o visite in luoghi affollati.

Il secondo suggerimento riguarda l’utilizzo di GoogleMaps per gli spostamenti a piedi. L’app infatti offre anche un’esperienza di navigazione pedonale altamente funzionale e utile. Questa caratteristica è particolarmente preziosa quando si esplorano città sconosciute o si visitano luoghi turistici. Impostando la modalità pedonale gli utenti potranno beneficiare dell’opzione Live View. Quest’ultima fornisce indicazioni in tempo reale attraverso la realtà aumentata. Con LiveView, è possibile visualizzare le indicazioni stradali direttamente dalla fotocamera del telefono. Consentendo di individuare facilmente le direzioni da seguire e gli edifici di riferimento lungo il percorso. Ciò rende l’esplorazione urbana ancora più intuitiva e piacevole. In quanto elimina lo stress di dover costantemente consultare la mappa sullo schermo dello smartphone.